Володин: память о трагических событиях истории поможет избежать повторения ошибок

09:40 Автор: Светлана Заверняева

Память о трагических событиях истории — наша ответственность перед будущими поколениями и теми, кого уже нет, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Спикер палаты напомнил о важности объективно оценивать трагические события истории, не допускать искажений и предвзятости и извлекать из них уроки. Только так, убеждён он, можно избежать повторения ошибок прошлого.

Володин поручил проработать ко второму чтению проект о жилье для детей репрессированных

«Это — наша ответственность перед будущими поколениями и долг перед теми, кого уже нет», - подчеркнул Володин.

В этот день, 30 октября, в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в стране. Отмечается, что с конца 1920-х до начала 1950-х годов в СССР репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Точное количество пострадавших до сих пор не установлено.

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