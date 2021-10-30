Звездная семья, роман с Палем, нелюбовь к косметике и сложные роли: главное о Лизе Янковской

Вадим Карасев

Лиза Янковская — внучка Олега Янковского, дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, сестра Ивана Янковского. Сама девушка тоже играет в театре и кино. В последнее время много говорили о сериале "Пропавшая", где у нее главная роль, впереди еще несколько премьер с ее участием. Самое время узнать больше о молодой актрисе, родившейся в одной из наиболее звездных семей российского кинематографа. Тем более что Лиза интересна не только своей причастностью к знаменитой кинодинастии.

Громкая фамилия

Лизе Янковской 26 лет, и, учитывая, что в ее семье сплошь кинозвезды, ее экранная карьера началась по меркам профессии довольно поздно. Дебютировала на большом экране она в 2018 году, а главная роль на ее счету пока одна — в вышедшем этой осенью мини-сериале "Пропавшая".

Первое интервью Лиза тоже дала не так давно — в том же 2018-м поговорила с Tatler и объяснила:

Я отказывалась от интервью, съемок, от всего, потому что училась. Просто повода не было. Еще с моей фамилией это же очень просто — я могла интервью, наверное, с детства давать. Я стараюсь серьезно относиться к профессии, которой хочу заниматься, и мне кажется, что интервью имеет смысл давать исключительно по работе, когда есть какой-то повод. Просто так, чтобы светить лицом, мне неинтересно, меня это очень пугает, я знаю, что перестану себя уважать, если буду так делать. Меня так воспитали. Хотя сейчас, наверное, пройду этот нервный период и успокоюсь.





Лиза Янковская в детстве





С прессой у Лизы натянутые отношения с подросткового возраста: она признается, что, когда умер дедушка (ей тогда было 14), у нее "произошло абсолютное разочарование в системе СМИ": сотрудники таблоидов тогда буквально следовали по пятам за всеми родственниками Янковского, требуя комментариев.

Моя семья пыталась меня защитить, но полностью сделать это было невозможно. Например, за мной, школьницей, бегали люди, они преследовали меня — это были очень неприятные травмирующие истории,

— вспоминает Лиза в беседе с изданием The Blueprint — одном из первых своих больших интервью. При этом она добавляет:

Сейчас я понимаю, что это был офигенный урок, который сделал из меня суперсильного человека и, как ни странно, подарил мне чувство юмора, которое меня очень защищает.





Знала ли Лиза с детства, что станет артисткой? Сама она говорит, что мечтала стать президентом. Хотя вряд ли Янковская выбрала бы профессию, не связанную с кино или театром, ведь она с детства проводила много времени с дедушкой в "Ленкоме".





Олег Янковский и Оксана Фандера с Лизой





Олег Янковский с Лизой





Олег Янковский с внуками Иваном и Лизой

Впрочем, когда в интервью Лизу спрашивают, рассматривала ли она для себя что-то кроме актерства, она отвечает:

Мне кажется, я до сих пор рассматриваю. Мне многое интересно, я много чем увлекаюсь. Например, я пишу... Дневники я веду вообще с восьми лет — очень люблю писать от руки. А несколько лет назад я начала писать прозу. Не очень много, в стол.

Янковская до сих пор думает о том, чтобы выучиться на сценариста, а в институте ей говорили, что у нее "есть режиссерский мозг":

Меня даже не хотели зачислять из-за этого, потому что считается, что актриса с маленьким режиссером внутри — это проблема.

Часто дети из звездных семей говорят, что знаменитая фамилия им нередко не помогала в жизни, а только мешала. Лиза тоже рассказывает, как в школьные годы у нее не ладились отношения со сверстниками — просто из-за того, что ее дедушка был известным артистом. Друзей у Лизы, по ее словам, не было, а одноклассники ее унижали. Однако в обиду она себя не давала — порой приходилось и давать сдачи.





Лиза с мамой Оксаной Фандерой





В интервью для Tatler актриса вспоминает:

В школе меня дразнили. Я все время дралась, била мальчиков, потому что меня обижали. Я вообще не понимала почему. Училась в самой обычной школе во дворе, потом уже поступила в киношколу, брат Ваня там учился. Меня, правда, отчислили — за хамство. Я потом долго где-то работала, чтобы меня простили и восстановили. В общем, я толком не знала, за что меня дразнят, просто сразу била в ответ.

С однокурсниками во МХАТе общение тоже не сказать чтобы ладилось: вокруг вовсю сплетничали о том, что внучка Янковского наверняка поступила только благодаря звездной семье.

Когда я поступала в Школу-студию МХАТ, все стояли отдельно от меня и шептались, потому что знали, что я Янковская. И я постоянно слышала про себя: да она по блату, блат, блат, блат. Сейчас меня это никоим образом не травмирует, но тогда я это тяжело переживала,

— рассказывает актриса в беседе с The Blueprint.





Лиза с братом Иваном и отцом Филиппом Янковским





Лиза с родителями

В итоге Лиза перевелась в ГИТИС, где уже учился ее старший брат. Кстати, по поводу своих отношений с Иваном, чья карьера сейчас развивается стремительно, Лиза всегда говорит, что они большие друзья, неизменно поддерживают друг друга. Она очень гордится братом и считает его самым красивым актером страны.





Лиза с братом Иваном





Героини

В театре Янковская дебютировала пару лет назад, выйдя на сцену МХТ им. А. П. Чехова (где также играет ее отец). У нее была главная роль в спектакле "Человек из рыбы" режиссера Юрия Бутусова. Сейчас она продолжает исполнять роли в различных постановках, в том числе играет в нескольких спектаклях театра "Практика".

Что касается кино, то первой для Лизы стала роль в картине 2018 года "История одного назначения". Она сыграла Татьяну Берс-Кузминскую — младшую сестру супруги Льва Толстого Софьи, считающуюся прототипом Наташи Ростовой.





Лиза Янковская. Кадры из фильма "История одного назначения"





На роль Лизу порекомендовала Ирина Горбачева, которая играла Софью Толстую. Она же уговорила Янковскую согласиться сниматься, ведь Лиза поначалу ответила режиссеру Авдотье Смирновой отказом. В интервью Tatler актриса говорит:

Авдотья Андреевна мне позвонила, и я практически сразу сказала: "Нет, спасибо большое, я не смогу". У меня своеобразный характер. Я ничего сначала не поняла про этот сценарий. Я по любому поводу сразу начинаю нервничать, не могу понять, нужно мне это или не нужно. В тот период много всего предлагали, а у меня сессия в институте, экзамены каждый день... У меня просто ехала крыша, и я механически от всего отказывалась. Кто-то звонил, я отвечала: "Да, да, спасибо вам большое, увидимся через три года". Авдотья Андреевна до сих пор мне припоминает — она тогда возмутилась: "Так, стоп, вы что, даже поговорить со мной не хотите?".

В роль Лиза вживалась, не только перечитывая Толстого и изучая мемуары своей героини, но и более необычным образом — отправилась в Питер вместе с подругой и однокурсницей Мусей Тотибадзе:

Купили веера, арендовали карету и ездили по городу, махали прохожим. Мне хотелось просто почувствовать, каково это. Люди оглядывались, а мы сидим в карете с шампанским, которое незаконно туда протащили.





Лиза Янковская и Муся Тотибадзе

Этой осенью имя Лизы Янковской стало упоминаться в СМИ гораздо чаще, чем раньше, поскольку в сентябре стартовал показ сериала "Пропавшая". Актриса играет девушку, которая числилась пропавшей без вести на протяжении десяти лет, а вернувшись домой, не помнит, где и как провела все эти годы.

Проект снял режиссер Вадим Перельман, который ранее успел поработать и над голливудскими проектами (его "Дом из песка и тумана" номинировался на три "Оскара"!), а также известен работой над нашумевшим сериалом "Измены".





Лиза Янковская и Вадим Перельман на съемках сериала "Пропавшая"





Команда сериала "Пропавшая"

Как рассказала Лиза, в кастинге на главную роль участвовали две с половиной тысячи актрис, было несколько своеобразных "отборочных туров". Пробы с режиссером проходили дистанционно: Перельман в этот момент находился в Канаде.

Изданию The Blueprint Лиза рассказывает:

Во-первых, мне очень хотелось поработать с Перельманом. Это первое и основное, что меня заинтересовало сначала. Но когда я прочитала сценарий, мне стало интересно разобраться в персонаже с такой сложной психикой. У меня уже несколько таких было, и мне кажется, я в принципе такой актер-исследователь. Я очень много про себя и про жизнь понимаю именно через профессию.





Лиза Янковская. Кадры из сериала "Пропавшая"





Владимир Мишуков и Лиза Янковская





Кстати, Лиза говорит, что два с половиной года ходила к психотерапевту, сменила четырех специалистов, пока не пришла к мысли, что сеансы ее "лишают рабочего материала". По мнению Янковской, "все равно все актеры немножко психи" и порой непросто выйти из образа, но помогают близкие, "которые могут и поддержать, и сказать, что тебя заносит".

Сама Лиза, по ее признанию, испытывала проблемы с "выходом из образа", играя поэтессу Нику Турбину в фильме "Ника", — его премьера запланирована на 2022 год:

Во время съемок я поймала себя на том, что мы с Турбиной во многом похожи, и вот там я реально начала путаться. В какой-то момент ко мне подошла Аня Михалкова, которая играла мою маму, и сказала: "Слушай, я за тебя беспокоюсь, потому что ты становишься своим персонажем, тебе надо научиться выходить из этого". Она очень меня поддерживала, учила, что нужно делать, какие есть приемы. Отец мне тоже давал очень хорошие советы.

Как говорит Янковская, раньше на кастингах ей часто отказывали — то из-за "детского лица", то из-за "слишком низкого голоса". Сейчас же, по ее наблюдениям, в мировом кино наметилась мода на более сложных, "объемных" персонажей. Такую тенденцию она заметила после выхода фильма "Джокер", и эти перемены ее определенно радуют:

Мои героини, что Лена из "Пропавшей", что Ника Турбина, — в них есть сломанность. И эта дурацкая неправильность вдруг стала заходить режиссерам и зрителям. И это классно,

— говорит Лиза в недавнем интервью для Vogue.





Лиза Янковская. Кадры из фильма "Ника"





Анна Михалкова

А в беседе с корреспондентом "РБК Стиль" она признается:

Я ведь понимаю еще, что у меня все-таки не совсем стандартные данные, странный набор всего. Внешность, голос... Пять лет меня не утверждали, и все время режиссеры говорили вдогонку что-то вроде: "Знаешь, у тебя странный голос, он слишком низкий". Вроде хорошо пробуюсь, но как бы что-то не то, и я все время это чувствовала. И только в последний год в кино стало происходить какое-то попадание.

Помимо "Ники" среди ближайших премьер с участием Янковской — криминальная драма "Подельники", где она играет вместе с Юрой Борисовым и Павлом Деревянко, а также сериал "Балет" от режиссера нашумевшего "Хэппи-энда" Евгения Сангаджиева. Там помимо Лизы заняты Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина, Федор Бондарчук и Ирина Апексимова.





Лиза Янковская и Юра Борисов. Кадр из фильма "Подельники"

Личная жизнь

Что касается перехода Лизы из Школы-студии МХАТ в ГИТИС, то, по сведениям некоторых изданий, этому поспособствовал тот факт, что там учился не только брат актрисы Иван, но и ее бойфренд Александр Паль.





Александр Паль и Лиза Янковская





Актеры встречались несколько лет: публично о своем романе не говорили, но выкладывали совместные кадры в соцсети. Правда, осенью 2017 года все подобные фото они удалили, а в окружении пары сообщили, что Лиза и Саша решили "взять паузу". Ну а в 2018-м стало известно, что у Лизы отношения с Данилой Ипполитовым — начинающим кинопродюсером, футболистом и искусствоведом, сыном Авдотьи Смирновой и искусствоведа Аркадия Ипполитова.





Лиза Янковская и Данила Ипполитов





Данила Ипполитов

Однако роман не был долгим, и после расставания с Данилой Лиза снова стала встречаться с Палем. Зимой 2019 года в инстаграме актрисы появилось фото с празднования его дня рождения. А потом и он стал публиковать совместные кадры на своей странице.

Осенью 2021-го актеры позировали фотографам вдвоем на красной дорожке "Кинотавра". При этом в интервью они свою личную жизнь никак не комментируют.





Александр Паль и Лиза Янковская на "Кинотавре-2021"

"Позиция скрытности"

На сегодняшний день, когда СМИ интересуются Лизой уже как самостоятельной творческой единицей, не только "внучкой и дочкой", она все так же не особенно дружит с прессой. Говорит, что на съемки и интервью по-прежнему соглашается, только когда у нее выходит какой-либо проект. Сниматься для глянца без повода ей просто "не прикольно". Ну а если все же идет на съемку, команде издания следует иметь в виду, что актриса не любит, когда ей делают макияж для фотосессии. Этот момент в интервью The Blueprint она прокомментировала максимально откровенно:

Почему-то меня постоянно красят так, что я похожа на шлюху, — извини, но это правда. Мне просто это не идет...

Пусть меня фотографируют для журнала, но я хочу, чтобы через эту фотографию проявлялась моя личность, чтобы я что-то про себя понимала. Мне скучно, когда на мне просто что-то нарисовали.





Янковская признается, что неравнодушна к моде и красивым вещам, при этом не считает, что сама умеет "красиво нести" брендовую одежду. Конечно, примеряет ее на съемках для глянцевых изданий. Но для Vogue, например, снималась по большей части в винтажных платьях мамы и бабушки, что сделало фотосессию довольно нетипичной для глянца.

У меня много маминых вещей, я все время у нее что-то таскаю: винтажные платья, рубашки — у нас один размер, и мне нравится все, что она носит,

— говорит актриса.

Необходимость выходить на красную дорожку Лиза в интервью трехлетней давности называла одним из своих "самых страшных кошмаров", добавляя:

Наверное, я просто социопат. Но это никоим образом не отражается на работе. Мне легко выходить на сцену. Играть легко, а вот все, что вокруг этого, — сложно.









Муся Тотибадзе и Лиза Янковская

Сейчас, три года спустя, Лиза все так же редко появляется на светских мероприятиях. Да и активным пользователем соцсетей, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, ее не назовешь: между постами в инстаграме бывают перерывы длиной в месяц, а то и в два, ну и никаких бесконечных сторис. Сам контент тоже скорее нетипичный по меркам аккаунтов большинства актрис: вместо самолюбования — в основном абстрактные зарисовки из жизни.

В интервью для "РБК Стиль" Лиза упоминает о том, что в отношении соцсетей ей "нравится позиция некоторой скрытности":

Я считаю, что социальные сети сейчас разрушают само понятие актера. У меня стоит ограничение — 20 минут в день на социальные сети. Еще периодически удаляю приложения с айфона. Понимаю, что от этого никуда не деться, но меня часто раздражают социальные сети, хотя, конечно же, есть очень интересные ребята, за которыми я слежу, смотрю, они меня вдохновляют, я у них чему-то учусь.

Что касается меня, я почему-то стесняюсь себя как-то... показывать, что ли. То есть я актриса, я что-то играю, но с чего вдруг я решила, что всем интересно, что я ем на завтрак или что думаю о том, где только что была?





Еще несколько интересных фактов о Лизе Янковской

— С 2018 года поддерживает фонд "Антон тут рядом", помогающий людям с аутизмом.

— Еженедельно посещает приют для собак Get Super Dog в Химках:

Езжу к ним, глажу, кормлю, возвращаюсь грязная, но с ощущением, что сделала важное дело.

— Очень любит Москву, в частности район улицы Фрунзенской. Обожает "сталинки", напоминающие ей о детстве.

— Говорит, что, если соберется когда-нибудь снимать собственное кино, в первую очередь позовет сниматься свою мать Оксану Фандеру.





— Называет себя поклонницей актеров Дэниела Дэй-Льюиса и Фрэнсис Макдорманд.

— Любимые бренды одежды — Gucci, Prada, Balenciaga, Margiela. По признанию Лизы, она любит "странную одежду: платья из 1970‑х, мамины вещи, папины рубашки".

— Из всех фильмов с участием дедушки Лиза больше всего любит его роль в ленте "Полеты во сне и наяву", которую "смотрела раз 20". Олег Янковский, кстати, тоже считал эту роль своей лучшей работой.





Маргарита Дорошевич