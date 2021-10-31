Алек Болдуин впервые выступил публично после смертельного выстрела в оператора на съемках: "Она была моим другом"

Вадим Карасев

63-летний Алек Болдуин впервые пообщался с журналистами после трагического инцидента на съемках фильма "Ржавчина", который унес жизнь 42-летнего оператора Галины Хатчинс. Тогда актер прямо во время работы над одной из сцен случайно застрелил свою коллегу по картине из пистолета, по ошибке заряженного боевыми патронами.

Вчера Алек вышел из машины к преследующим его на каждом шагу репортерам прямо на трассе в штате Вермонт. Болдуин признался, что до завершения расследования пока не имеет права давать какие-то комментарии по поводу случившегося. Тем не менее актер все же решил ответить на некоторые вопросы журналистов.





Алек Болдуин

Умерла женщина. Она была моим другом. В тот день я приехал в Санта-Фе, чтобы приступить к съемкам. Я пригласил ее (Галину Хатчинс. — Прим. ред.) на ужин вместе с режиссерам картины Джоэлом Соусу. Мы были очень сплоченной командой и вместе работали над новым проектом, а потом случилась эта ужасная трагедия,

— рассказал Алек.





Рядом с Болдуином в момент общения с журналистами была его супруга Хилария. Женщина была заметно раздражена и снимала все происходящее на камеру своего телефона. Особенно Хиларию возмутил тот факт, что репортеры не знали имени невинной жертвы произошедшего.

Ее зовут Галина. Если вы тратите столько времени на слежку за нами, то должны знать ее имя,— нервно обратилась супруга актера к журналистам.





Хилария и Алек Болдуин

Хилария все время порывалась закончить интервью, однако Алек каждый раз успокаивал жену, уверяя ее что он готов ответить на вопросы репортеров. Болдуин рассказал, что находится в постоянном контакте с мужем погибшей Галины Хатчинс, который сейчас "переполнен горем".

Мы очень беспокоимся о ее семье и ребенке (у Галины остался восьмилетний сын. — Прим. ред.). Как я уже сказал, мы с нетерпением ждем, когда департамент шерифа сообщит нам о завершении расследования,

— уточнил Болдуин.





Галина Хатчинс

Алек добавил, что произошедшая на съемках трагедия — это "один из триллиона случаев". Актер также считает необходимым поднять вопрос о дальнейшем использовании огнестрельного оружия на съемочной площадке:

Это Америка. Сколько пуль было выпущено в фильмах и по телевизору до этого? Миллиарды. Но мы должны понимать, что когда что-то идет не так и случается трагедия, должны быть приняты какие-то новые меры — использование пластиковых пистолетов, никаких боевых патронов. Но это не мне решать. Очень важно понимать: я не эксперт в этой области. Поэтому что бы не решили другие люди для обеспечения безопасности людей на съемочной площадке, я всегда буду за и готов сотрудничать любым возможным способом.





Алек и Хилария Болдуин

Алек Болдуин также признался, что работа над фильмом "Ржавчина" навряд ли продолжится. В конце разговора с журналистами он попросил их перестать следить за ним и его семьей. После этого они вместе с Хиларией вернулись в машину к детям.

Мои дети сейчас плачут в машине. Из вежливости я вышел, чтобы поговорить с вами. Мне не разрешается комментировать расследование. Я каждый день общаюсь с сотрудниками полиции. Я просто прошу вас... Пожалуйста, не могли бы вы оставить нас в покое?

— обратился к репортерам Болдуин.





Напомним, что трагедия на съемках фильма "Ржавчина" произошла 21 октября. По информации издания The New York Times, перед входом в кадр пистолет Алеку передал помощник режиссера картины со словами, что он не заряжен. Своим выстрелом Болдуин убил Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соусу (вскоре после случившегося он был выписан из больницы). По слухам, незадолго до произошедшего съемочная группа жаловалась на нарушение правил безопасности. Некоторые рабочие даже якобы покинули прощадку в знак протеста.





Яна Марковская