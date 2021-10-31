Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления Путина о возможном повышении цен на нефть

Вадим Карасев

Предупреждение президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть до $100 за баррель вызвало тревогу у США, Индии, Японии и других держав. По информации агентства Bloomberg, "за закрытыми дверями ведется интенсивная работа" по убеждению ОПЕК+ ускорить рост добычи сырья.

Переговоры в частном порядке состоялись между американскими, японскими и индийскими официальными лицами. Также к беседе присоединились другие крупные потребители и производители топлива, отмечает агентство. Разговоры начались около трех недель назад и активизировались в момент роста цен на нефть, когда они превысили $85 за баррель.

Путин в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", прошедшего 13 октября, назвал "вполне возможным" повышение стоимости "черного золота" до $100 за баррель. При этом он добавил, что государство "не допускает резких скачков в ценах на нефть".

"Это не в наших интересах, мы полностью соблюдаем свои обязательства, связанные с сокращением добычи в рамках договоренности ОПЕК+", - уточнил российский лидер.

Ранее Ruposters писал, что нефтегазовые доходы России могут вырасти на $50 млрд.