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Ботильоны, казаки и сапоги рыбака: изучаем лукбуки с новыми коллекциями обуви

Ботильоны, казаки и сапоги рыбака: изучаем лукбуки с новыми коллекциями обуви

В новой подборке изучаем актуальные коллекции обуви и выбираем любимую пару в соответствии с последними трендами.

1.Portal

Бренд представил новую коллекцию, куда вошли массивные ботинки на шнуровке, высокие кожаные сапоги на толстом каблуке в темных и светлых оттенках, ботильоны на шпильке и удобные лодочки с удлиненным мыском.

Цены на ботильоны стартуют от 12 тысяч, на сапоги — от 17 тысяч рублей.















2.Jonak

В новой коллекции можно найти трендовые фасоны: например, обувь на толстой подошве. Есть и вневременная классика: лоферы, ботильоны и ботинки. Цены на представленные модели стартуют в среднем от 14 тысяч рублей.





















3."Эконика"

В новом сезоне дизайнеры вдохновлялись динамичным ритмом жизни современной девушки и тем, как модницы сегодня адаптируют последние тренды в своих образах. В коллекции прослеживаются мотивы урбанизма, элегантного спорт-шика и эстетика нулевых. Обратить внимание особенно стоит на грубые сапоги, напоминающие обувь рыбака, геометричные сумки и лаковую обувь. Цены на сапоги бренда стартуют от 20 тысяч, на ботильоны и ботинки — от 10 тысяч рублей.














Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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