Бывший муж Айзы вернулся в Россию из балийской тюрьмы в инвалидном кресле

Вадим Карасев

Минувшей весной появились сообщения о задержании экс-супруга Айзы Дмитрия Анохина в Индонезии за подделку теста на коронавирус. После восьми месяцев балийской тюрьмы мужчина вернулся в Россию в инвалидном кресле, сообщает Super.

В Сети появились сделанные в московском аэропорту видеокадры, на которых можно увидеть Дмитрия Анохина в инвалидной коляске - до этого его приговорили к 8 месяцам тюрьмы за подделку ПЦР-теста.



Отсидев положенный срок, серфер вернулся в Россию с серьезной травмой - судя по всему, в тюрьме при невыясненных обстоятельствах Дмитрий Анохин сломал ногу.

Как отмечается, в столичном аэропорту бывшего узника индонезийской тюрьмы встречала семья - экс-супруга Айза вместе с детьми.

По данным СМИ, Дмитрия Анохина остановили с 26-летней гражданкой Украины в порту Падангбая. Туристы показали отрицательные тесты на коронавирус, которые они якобы получили в местной больнице. Но правоохранители обратили внимание на то, что дата и регистрационный номер были проставлены неаккуратно. Впоследствии представители клиники сообщили, что Анохин с украинкой не обращались к ним.

Как отмечают СМИ, по результатам предварительного расследования стражи правопорядка выяснили, что Дмитрий Анохин и его спутница получили поддельные тесты из рук некоего мужчины по имени Стив, с которым пара встретилась в одном из ресторанов на Ломбоке.

Бывшая жена Дмитрия Анохина Айза обратилась к президенту Индонезии Джоко Видодо, попросив в своем видеообращении освободить отца ее ребенка.

Как отмечается, после множества судов за подделку ПЦР-тестов его посадили на 8 месяцев по суровым законам этой страны.

В то же время Айза считает, что Дмитрий Анохин не заслуживает тюремного срока, поскольку просто стал жертвой мошенников.



"Мы со всей любовью, со всем уважением просим у президента Индонезии, у Джоко Видодо помилования, чтобы Дмитрия Анохина и Елену Мух выпустили на свободу, потому что детям нужен отец, я думаю, вы это прекрасно понимаете, потому что сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые, и они нуждаются в материальной поддержке и поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении 4 месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома", — заявила Айза.

Как писал NEWSTES, ранее грудь Айзы высмеяли в Сети, назвав "сисюлями-висюлями".