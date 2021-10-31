Данные о передаче интернет-сообщений предлагают хранить три года
00:27 Автор: Анна Шушкина
Законопроект: № 1154099-7
Операторов связи хотят обязать хранить отправленные пользователями через интернет сообщения и файлы в течение трёх лет и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении в осеннюю сессию.
Сведения о передаче, приёме, доставке и обработке текстовых сообщений, изображений, звуков, видео и «голосовой информации» по законопроекту необходимо хранить на территории России в течение трёх лет.
Кабмин «перевыпустил» постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров
Документ обязывает предоставлять эти данные органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.
Новые нормы должны вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования закона.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.
#интернет