Данные о передаче интернет-сообщений предлагают хранить три года

00:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1154099-7

Операторов связи хотят обязать хранить отправленные пользователями через интернет сообщения и файлы в течение трёх лет и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении в осеннюю сессию.

Сведения о передаче, приёме, доставке и обработке текстовых сообщений, изображений, звуков, видео и «голосовой информации» по законопроекту необходимо хранить на территории России в течение трёх лет.

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Документ обязывает предоставлять эти данные органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Новые нормы должны вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования закона.

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