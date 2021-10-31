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Данные о передаче интернет-сообщений предлагают хранить три года

Данные о передаче интернет-сообщений предлагают хранить три года

00:27  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1154099-7



Операторов связи хотят обязать хранить отправленные пользователями через интернет сообщения и файлы в течение трёх лет и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении в осеннюю сессию.

Сведения о передаче, приёме, доставке и обработке  текстовых сообщений, изображений, звуков, видео и «голосовой информации» по законопроекту необходимо хранить на территории России в течение трёх лет.

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Документ обязывает предоставлять эти данные органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. 

Новые нормы должны вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования закона.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#интернет


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По материалам: pnp.ru

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