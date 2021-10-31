Депутат предложил конфисковывать кошек и собак у живодёров

14:20 Автор: Евгения Филиппова

Необходимо предусмотреть в России институт конфискации животных, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Как стало известно «Парламентской газете», соответствующую поправку он собирается внести в законопроект о штрафах за несоблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, если его примут в первом чтении.

По мнению депутата, забирать животных нужно в трёх случаях. Во-первых, когда есть факты жестокого обращения с ними. «Ненормально, когда кошка или собака остаётся у человека, который над ними издевался», — сказа Бурматов в пресс-центре «Парламентской газеты».

Во-вторых, необходимо конфисковывать животных, когда с их участием проводят бои. В-третьих, надо забирать зверей из цирков и зоопарков, если в них фиксируют нарушения правил обращения с четвероногими, убеждён Бурматов.

Депутат планирует внести поправку, предусматривающую институт конфискации животных, в законопроект, который уже находится на рассмотрении в Госдуме. Это изменения в КоАП, которые предусматривают штрафы за жестокое обращение с животными, содержание диких зверей дома, нарушения при обращении с животными в цирках, зоопарках, дельфинариях и приютах, а также наказания для тех, кто выбрасывает питомцев.

В Госдуме предложили забирать животных у владельцев в трёх случаях

Инициативу внесли в Госдуму сам Владимир Бурматов и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Её поддержало Правительство и рекомендовали принять в первом чтении два профильных Комитета Госдумы.

По словам Бурматова, законопроект могут рассмотреть в первом чтении в ноябре.

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