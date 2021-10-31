Депутат рассказал, какие болезни чаще всего находят у мигрантов

00:05 Автор: Марина Третьякова

Во время обязательных медосмотров у иностранных граждан чаще всего выявляют туберкулёз, гепатит и инфекционные заболевания. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что уровень медицины в разных странах отличается. Поэтому, чтобы защитить здоровье россиян, государство обязывает мигрантов обследоваться на наличие опасных инфекционных заболеваний, которые могут передаваться контактным или воздушно-капельным путём, — туберкулёз, сифилис, лепру и ВИЧ.

«К сожалению, иногда люди сами не знают, что болеют», — заметил депутат.

В случае положительных результатов иностранцам отказывают в выдаче документов, позволяющих работать в России.

«Я даже больше скажу, иностранцам, болеющим перечисленными заболеваниями, ограничивается въезд», — подчеркнул Хубезов.

Депутат отметил, что также важно предотвращать завоз в Россию инфекций, которые наша страна уже победила, или тех, с которыми Россия ещё не сталкивалась. Ведь тот же COVID-19 пришёл в нашу страну из-за рубежа.

Какие болезни могут привезти мигранты

Парламентарий рассказал, что в ходе осмотров было выявлено несколько случаев заражения вирусом Эбола, к счастью, единичных.

«Лихорадка Зика, новый пандемический вирус свиного гриппа H1N1, новые варианты птичьего гриппа — это всё заболевания, которые были привезены в нашу страну. Нам нужен щит и, я надеюсь, что скоро он у нас будет — санитарный щит России», — заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, ранее заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова сообщала о разработке «санитарного щита» для предотвращения распространения инфекций.

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