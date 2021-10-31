G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога

Вадим Карасев

Лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) поддержали введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15%. Особенное удовлетворение нововведением выразили США, Бразилия, Франция и Южная Корея, сообщает Reuters.

"Мы призываем инклюзивную структуру ОЭСР/G20 по размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из налогообложения в кратчайшие сроки разработать типичные правила и многосторонние инструменты, согласованные в детальном плане реализации, с целью обеспечения того, чтобы новые правила вступили в силу на глобальном уровне в 2023 году", - говорится в проекте подготовленного для одобрения заявления.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее государства достигли общего согласия по поводу введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Члены сообщества планируют подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Также предполагается совершить перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний - перевести уплату части налогов из государств, где расположены штаб-квартиры, в те страны, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

Россия подпишет договор по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, а новые правила вступят в силу с 2023 года. По словам представителей Минфина РФ, необходимость такого соглашения возникла в связи с принятием некоторыми странами локальных мер в сфере налогообложения транснациональных компаний, которые не носили системного характера.

Ранее Ruposters писал, что правительство России определилось с размером ставки налога, который будут платить иностранные IT-компании с дохода, получаемого с российских пользователей.