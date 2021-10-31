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Гинцбург: концентрацию «Спутник V» для вакцинации детей снизят в десять раз

Гинцбург: концентрацию «Спутник V» для вакцинации детей снизят в десять раз

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:35  Автор: Юлия Катенёва



Для вакцинации детей концентрацию препарата «Спутник V» снизят в десять раз. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, по словам специалиста, различная степень концентрации препарата позволит прививать от COVID-19 как подростков, так и детей младшего возраста.

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«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», фактически разведенный физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

В конце сентября стало известно, что в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Решение о регистрации вакцины от коронавируса для детей примут в течение двух недель, исследования находятся на финальной стадии, указали в министерстве.


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Если вакцину зарегистрируют, то препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей.



#вакцинация #дети #здоровье #коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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