Гинцбург: концентрацию «Спутник V» для вакцинации детей снизят в десять раз

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:35 Автор: Юлия Катенёва

Для вакцинации детей концентрацию препарата «Спутник V» снизят в десять раз. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, по словам специалиста, различная степень концентрации препарата позволит прививать от COVID-19 как подростков, так и детей младшего возраста.

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«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный «Спутник V», фактически разведенный физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

В конце сентября стало известно, что в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Решение о регистрации вакцины от коронавируса для детей примут в течение двух недель, исследования находятся на финальной стадии, указали в министерстве.





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Если вакцину зарегистрируют, то препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей.

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