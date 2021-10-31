Гороскоп на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Осень подходит к своему завершению, но впереди есть еще один месяц — ноябрь. Астрологи рассказали, каким он станет для каждого из Знаков Зодиака. Следуйте простым рекомендациям по Знаку Зодиака, чтобы найти свое счастье и успех.

Существует как минимум семь причин, по которым удача может обходить нас стороной. Помните о том, что настроение звезд не пишет вашу историю, а только помогает или мешает вам делать это самим. Настало время взять себя в руки и перестать проявлять негатив, ругаясь на судьбу. Ноябрь — время перемен, причем по большей части положительных.

Овен

Овны смогут сделать свою жизнь лучше при помощи следованию закону равноценного обмена. Если хочется что-то получить от этой жизни, придется что-то отдать. Это наилучшее время для помощи окружающим, для того, чтобы подарить кому-то внимание, поддержку, любовь. В работе и бизнесе Овнам стоит быть более дисциплинированными, пунктуальными и ответственными. Особенно это касается тех представителей Знака, которые занимают высокие должности и руководят большим штатом сотрудников. Сейчас нельзя терять уважение окружающих.

Телец

Тельцам предстоит много знакомиться — в амурной и деловой сферах. Возможно, кто-то ищет работу или просто вынужден говорить постоянно с новыми людьми по зову долга. Если придется встретить на пути какого-то важного человека, было бы полезно знать базовые черты его характера. Прочитать его энергетику и характер можно по рукам. Также полезно будет прислушиваться к своей интуиции. Шестое чувство Тельцов в ноябре не обманет. Наоборот, оно поможет этим людям в принятии важных решений на любом уровне и в любой сфере.

Близнецы

Близнецы будут крайне продуктивными, обаятельными и притягательными в ноябре. Это значит, что у них может появиться много новых друзей, а также врагов. Возможно, пришло время поставить сильную тибетскую энергетическую защиту, чтобы обезопасить свое личное пространство и предотвратить конфликты. Звезды и планеты будут испытывать Близнецов на прочность, подкидывая им новые проблемы, но если люди данного Знака не будут роптать на судьбу, они смогут многому научиться, преодолев все возможные препятствия с гордо поднятой головой.

Рак

Ноябрь для Раков — время преображения домашней обстановки. Сделать энергетику дома лучше помогут мощные талисманы фэн-шуй, своевременная уборка и перестановка мебели. В течение месяца можно ожидать приятных сюрпризов в любовной сфере. Одинокие Раки смогут встретить любовь, а те, кто уже находятся в отношениях, смогут существенно их укрепить. Также астрологи рекомендуют заняться делами, которые требуют срочного завершения. Не нужно откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сейчас. Ноябрь — крайне продуктивный месяц.

Лев

Львам предстоит узреть на своем пути много положительных изменений во всех сферах. Большинство локальных целей и задач будут решены. Не исключено, что появятся новые амбициозные цели. Главное сейчас — это помнить, что счастье любит тишину. Не стоит распространяться о своих успехах и говорить на каждом шагу о дальнейших действиях. Это создаст новые трудности и не даст быстро реализовать задуманное. Катализатором неурядиц могут стать проблемы со здоровьем. Настало время заняться своим самочувствием.

Дева

Девам очень понадобится помощь их шестого чувства в ноябре. Специальные упражнения для шеи помогут укрепить энергетику и обострить интуицию. Настало время не только думать о настоящем или прошлом, но еще и размышлять о перспективах. В ноябре у Дев может возникнуть потребность в креативности. Чтобы принимать неординарные решения, этим людям потребуется небольшая помощь со стороны. Нужно прислушиваться к советам окружающих. Также в ноябре полезными станут поездки делового и личного характера.

Весы

У Весов может несколько обостриться осенняя хандра, но они смогут легко с ней справиться. Одиноким представителям Знака удастся преуспеть в соблазнении. Романтика и флирт — это лучшее лекарство от скуки и негатива. Всем семейным Весам и тем, кто в отношениях, стоит как можно больше времени посвящать общению с близкими и второй половинкой. Также избавиться от плохого настроения помогут проверенные практики и советы. В бизнесе и на работу астрологи советуют Весам объективно оценивать свои возможности, не торопиться с решениями и смотреть в оба.

Скорпион

Скорпионам следует уже в самом начале месяца сделать чистку дома от вещей, которые притягивают неприятности, сделать генеральную уборку. Это пойдет им на пользу. Также можно избавиться от лишнего хлама на рабочем месте, чтобы повысить продуктивность в делах. У Скорпионов будет некоторая энергетическая уязвимость в середине месяца. Им нужно будет как можно меньше общаться с неприятными людьми. Навязчивое мнение окружающих лучше обходить стороной и не обращать внимание на провокации, критику.

Стрелец

Стрельцов ожидает крайне динамичное время, в которое им точно понадобится энергозащита. В этом им помогут восемь слов-паролей. Астрологи считают, что в ноябре этим людям стоит сделать ставку на сфере любви. Возможно, пришло время для перевода отношений на новый уровень, для поисков второй половинки. Если в жизни начнутся серьезные и стихийные изменения, не нужно переживать, ведь Стрельца всегда могут обратить эти изменения себе на пользу. События не будут фатальными — всё под полным контролем этих людей.

Козерог

Козероги в ноябре смогут достичь духовного просветления, особенно если будут пользоваться духовными практиками, общаться с мудрыми людьми и следовать пяти буддийским наставлениям. Это умные люди, которые умеют мыслить критично. Козероги всегда видят полную картину, а потому они на шаг впереди многих. Ноябрь — отличное время, чтобы задавать вечные вопросы «как?» и «почему?», но не стоит забывать и о делах насущных. Астрологи советуют Козерогам бороться с меланхоличным настроением. В противном случае они могут утратить удачу.

Водолей

Водолеи относятся к самым ответственным и надежным Знакам Зодиака. Эти сильные и важные черты их характера не один раз помогут им выйти сухими из воды в ноябре. Ночные светила поднимут их боевой дух, дадут уверенности и помогут решить накопившиеся проблемы. Неуемное стремление к достижению успеха — это хорошо, но в ноябре нужно помнить и об отдыхе. Водолеям лучше выбирать спокойную релаксацию дома — с близкими или в уединении. Можно смотреть кино, играть в настольные игры, спать, готовить вкусную еду.

Рыбы

У Рыб к началу ноября могут оставаться закрытыми некоторые чакры. Открыть их и вернуть себя к жизни Рыбам помогут специальные упражнения и практики. Бездействие в этом месяце приравнивается к проигрышу. Важно проявлять активность во всех сферах, решать злободневные проблемы, но не забывать про отдых. В бизнесе и финансовой сфере в целом лучше избрать тактику хищника — нужно ждать и выбирать удобный момент для нападения. Творческий потенциал Рыб немного упадет, но во второй половине месяца вновь восстановится.