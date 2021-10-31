Хэллоуин 31 октября 2021 года

Вадим Карасев

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это праздник, который берет свое начало в глубокой древности. Настало время узнать о нем чуть больше.

Этот праздник — повод порадовать свою семью. Ознакомьтесь с традициями этого дня, чтобы сделать его ярким для своих детей, второй половинки и друзей.

История Хэллоуина

Для России этот праздник является чем-то новым. Не спешите связывать Хэллоуин с нечистой силой. Как говорит история, ранее этот праздник назывался Самайн. Его праздновали древние кельты. Они заселяли довольно обширную часть Европы, и их культура оставила значительный след. Именно в Европе, а не в США, как некоторые ошибочно полагают, зародился тот Хэллоуин, который мы видим и празднуем сейчас.

Ночь с 31 октября на 1 ноября была у кельтов неким подобием нашего Нового года. Праздник Самайн отделял лето от зимы, свет от тьмы. Считалось, что в эту ночь души умерших родственников могли вернуться в наш мир, приди в гости к своей семье. Также считалось, что вместе с душами умерших приходит в этот мир и нечто ужасное, плохое и темное. Люди, чтобы скрыться от этого, надевали на себя шкуры животных, жгли костры и приносили жертвы своим богам.

В 8 веке на 1 ноября был перенесен день всех святых. Несмотря на это, избавиться от веры в то, что в наш мир в этот день приходят не святые, а разного рода монстры, людям так и не удалось.

Современные традиции Самайна

В западных странах люди уже не надевают звериные шкуры, а придумывают себе страшные костюмы, чтобы отпугнуть нечисть. Если в Европе и Америке принято ходить по домам и выпрашивать сладости, то в России всё ограничивается тематическими вечеринками.

Многие семьи украшают свои дома тыквами, в которых спрятаны фонарики. Это отличный повод сменить обстановку, разнообразить досуг. Этот праздник является просто поводом хорошо провести время дома, в гостях или в каком-то месте, где проводятся вечеринки в честь Хэллоуина. Используйте этот повод для того, чтобы пообщаться сегодня с близкими и поднять себе настроение. Осенью это очень важно, чтобы побороть хандру и эмоциональный упадок.