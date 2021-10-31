Иран отказался от переговоров с США по ядерной сделке

Вадим Карасев

Власти Ирана отказались вести переговоры с США по ядерной сделке – по словам главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна, Вашингтону достаточно вернуться к исполнению своих обязательств по ранее заключенным соглашениям.

Министр заметил, что американцы говорят о подобных намерениях, но пока не предприняли реальных шагов. Причина может скрываться в "антитрамповском" и декларативном характере этих заявлений, а на практике администрация использует "все те же санкционные инструменты".

"Если в США действительно существуют серьезные намерения для возвращения к ядерной сделке, то все эти переговоры вообще не нужны. Завтра американский президент может издать указ и объявить, что возвращается к той ситуации, когда Трамп вышел из соглашения", – цитирует Абдоллахияна агентство IRNA.

Как сообщал Ruposters, в сентябре СМИ предсказывали, что Ирану потребуется менее месяца для начала создания полноценной атомной боеголовки.