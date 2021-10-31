Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate

Вадим Карасев

Южная Корея впервые представила в Латинской Америке свой новый истребитель KF-21, концептуально являющийся аналогом российского концепта Су-75 Checkmate. Как сообщает ТАСС, презентация состоялась в Перу на выставке SITDEF 2021.

Важное отличие от Checkmate заключается в применении двух двигателей вместо одного. Характеристики самолета таковы: максимальная скорость равна 2200 км/ч, полезная нагрузка не должна превышать 7,7 т, максимальная взлетная масса – 25,6 т. Для вооружений предусмотрены 10 точек подвески, бортовая РЛС обладает активной фазированной антенной решеткой.

Помимо Су-75, конкурентами для новинки могут выступить F-35A Lightning II и шведский JAS-39 Gripen. От всех аналогов корейская разработка выгодно отличается применением открытой архитектуры и более широким использованием искусственного интеллекта.

Су-75 был представлен на салоне МАКС-2021, самолет получил название Checkmate ("мат"). Разработчики утверждают, что он будет дешевле зарубежных аналогов, сохранив притом малую заметность и большую номенклатуру вооружений. Всего планируется изготовить около 300 таких истребителей в ближайшие 15 лет. Разработка, по словам авторов презентации, была проведена в инициативном порядке всего лишь за год.