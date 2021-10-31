Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate

Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate

Южная Корея впервые представила в Латинской Америке свой новый истребитель KF-21, концептуально являющийся аналогом российского концепта Су-75 Checkmate. Как сообщает ТАСС, презентация состоялась в Перу на выставке SITDEF 2021.

Важное отличие от Checkmate заключается в применении двух двигателей вместо одного. Характеристики самолета таковы: максимальная скорость равна 2200 км/ч, полезная нагрузка не должна превышать 7,7 т, максимальная взлетная масса – 25,6 т. Для вооружений предусмотрены 10 точек подвески, бортовая РЛС обладает активной фазированной антенной решеткой.

Помимо Су-75, конкурентами для новинки могут выступить F-35A Lightning II и шведский JAS-39 Gripen. От всех аналогов корейская разработка выгодно отличается применением открытой архитектуры и более широким использованием искусственного интеллекта.

Су-75 был представлен на салоне МАКС-2021, самолет получил название Checkmate ("мат"). Разработчики утверждают, что он будет дешевле зарубежных аналогов, сохранив притом малую заметность и большую номенклатуру вооружений. Всего планируется изготовить около 300 таких истребителей в ближайшие 15 лет. Разработка, по словам авторов презентации, была проведена в инициативном порядке всего лишь за год.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate
Южная Корея показала свой аналог российского Су-75 Checkmate
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления Путина о возможном повышении цен на нефть
Bloomberg: мировые державы "забили тревогу" после заявления
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году
Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет
Певица МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери
Певица МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери
Иран отказался от переговоров с США по ядерной сделке
Иран отказался от переговоров с США по ядерной сделке
Ботильоны, казаки и сапоги рыбака: изучаем лукбуки с новыми коллекциями обуви
Ботильоны, казаки и сапоги рыбака: изучаем лукбуки с новыми
Бывший муж Айзы вернулся в Россию из балийской тюрьмы в инвалидном кресле
Бывший муж Айзы вернулся в Россию из балийской тюрьмы в инвалидном
Зейн Малик хочет избежать борьбы за опеку над дочерью после расставания с Джиджи Хадид
Зейн Малик хочет избежать борьбы за опеку над дочерью после
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 октября 2021 года
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета
В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета

Топ на сегодня

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ
Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице
В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице
Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США
Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США

Еще по теме

Южная Корея оснастила F-16 бомбами для поражения бункеров в КНДР
Американские разработчики создали реактивный ранец
#Париж2016 | Электрический суперкар GLM G4
Южная Корея выпустила свои ракеты в ответ КНДР