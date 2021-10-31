Какие болезни могут привезти мигранты

Иностранных рабочих обязали оформлять медкнижки

00:00 Автор: Марина Третьякова

Результаты обязательных обследований иностранцев на опасные инфекции, ВИЧ и наркоманию будут вносить в единую базу данных. Сам факт прохождения таких осмотров будет подтверждаться медицинскими книжками. Мигранты смогут оформить их как в бумажном, так и в электронном виде. Всё это предусмотрено законом, который вступает в силу 31 октября. На какие болезни проверяют мигрантов и как государство защищает россиян от ввозных инфекций — в материале «Парламентской газеты».

Всё в общей базе

По действующему законодательству иностранцы и так обязаны проверяться на наличие опасных инфекций, ВИЧ и наркомании. Справки нужны всем, кто оформляет трудовой патент, разрешение на работу или временное проживание, вид на жительство и другие статусы. По сути, медосмотры не проходят только туристы и беженцы. Но новый закон обязывает приезжих проходить обследования только в конкретных больницах, списки которых определят регионы.

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По итогам анализов иностранцам выдадут справки, а подтверждением факта прохождения медосмотра будут служить медкнижки. Все эти документы теперь можно оформлять в электронной форме, следует из закона.

Закон также предусматривает создание единой базы данных о здоровье мигрантов. Роспотребнадзор опубликовал 14 октября проект постановления о работе этой системы. По нему в базе будут данные о прохождении медосмотров, вакцинации, результатах анализов и ПЦР-тестов. Также будет указано место проживания иностранца. Ещё одна подсистема будет учитывать сведения об организациях, которые выдают медицинские книжки.

Доступ к данным получат Минздрав, Роспотребнадзор и региональные власти, чтобы оперативно принимать решения о нежелательности пребывания в России заражённых иностранцев, а также не допускать их к трудовой деятельности.

Чем нельзя хворать

Обязательные медосмотры включают обследования на наличие опасных инфекций: COVID-19, туберкулёз, сифилис, лепра, ВИЧ. Этот список утверждён Минздравом. Все эти заболевания могут передаваться контактным или воздушно-капельным путём, указал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «Понимая, что уровень медицины в разных странах может отличаться от уровня в нашей стране, государство обязало иностранцев перед трудоустройством в обязательном порядке проходить исследования, цель которых как раз исключить вероятность завоза заболеваний», — пояснил он «Парламентской газете».

Хотя бы один положительный результат лишает мигранта возможности остаться в России. Исключение только для ВИЧ-инфицированных людей, у которых есть вид на жительство или родственники-россияне. В остальных случаях иностранцам дадут предписание, что их пребывание в России нежелательно и им нужно уехать. Если болезнь излечима, то после выздоровления человек вправе вернуться.





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По словам Дмитрия Хубезова, у мигрантов чаще всего выявляют туберкулёз, различные виды гепатита. «К сожалению, иногда люди сами не знают, что болеют», — заметил депутат.

По данным Роспотребнадзора за 2018 год, у мигрантов выявили 21 тысячу случаев ВИЧ-инфекции, свыше 33 тысяч — туберкулёза, более 42 тысяч — сифилиса. По сравнению с общим количеством иностранцев цифры небольшие: в тот год одних только трудовых патентов выдали больше полутора миллионов.

На другие болезни всех подряд не проверяют. Но если приезжий решит работать поваром, то ему придётся, как и всем сотрудникам общепита, провериться на брюшной тиф и стафилококк.

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При этом во Всемирной организации здравоохранения указывают на отсутствие систематической связи между миграцией и завозом инфекций в страны прибытия. «Опыт показывает, что, когда происходит завоз, переносчиками инфекции становятся обычные пассажиры, туристы или медицинские работники, а не беженцы или мигранты», — сказано на сайте ВОЗ. В то же время, отмечено там, инфекционные болезни связаны с бедностью, а многие мигранты как раз и прибывают из регионов, затронутых войной, конфликтами или экономическим кризисом.

Щит от чумы и холеры

Однако туберкулёз и ВИЧ — болезни хоть и опасные, но циркулируют и в самой России. А гости из-за границы могут привезти болезни, которые наша страна или уже победила или ещё не встречала. Тот же COVID-19 пришёл в Россию из-за рубежа, напомнил Дмитрий Хубезов. Было и несколько случаев заражения вирусом Эбола, к счастью, единичных.

«Та же лихорадка Зика, новый вирус свиного гриппа H1N1, новые варианты птичьего гриппа — это заболевания, которые были привезены в нашу страну. Нам нужен щит, и я надеюсь, что скоро он у нас будет — санитарный щит России», — заключил парламентарий.

Государство действительно ведёт санитарную охрану на границах — пока она больше касается товаров и грузов. Но вскоре проверять начнут и людей. Это предусмотрено проектом закона, который Роспотребнадзор опубликовал 18 октября. Он как раз и должен усилить санитарный щит России.

Согласно документу, Роспотребнадзор будет отслеживать санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах, определять уровни риска и принимать нормативные акты. Также появится норма, которая обяжет людей проходить санитарно-карантинный контроль при въезде в Россию или выезде из неё. Тех, у кого заподозрят симптомы опасной инфекции, могут отправить на временную изоляцию. Это коснётся и тех, кто контактировал с заражённым, следует из законопроекта.

Сколько мигрантов должно быть в России?

Приказом Минздрава установлено, что санитарная охрана может проводиться для выявления холеры, чумы, разных видов лихорадок и малярии, вирусов Эбола и Марбруг.

Точечная реакция

Предотвращение вспышек менее экзотичных инфекций в России проводится фактически в ручном режиме. Например, по данным ВОЗ, в прошлом году Россия входила в пятёрку стран с наибольшим числом заболеваний корью — 1100 случаев. Более серьёзные вспышки были в Узбекистане (4053 случая) и Казахстане (3269). Россиянам прививки от кори делают бесплатно с младенческого возраста. В критической ситуации государство может санкционировать вакцинацию иностранцев. Например, в ноябре 2019 года главный санитарный врач Анна Попова поручила регионам в течение 2020 года вакцинировать против кори всех трудовых мигрантов. Кампанию провели за счёт работодателей.

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В этом году в Афганистане и Пакистане были зарегистрированы случаи заражения полиомиелитом. Из Пакистана вирус проник в Таджикистан, причём ситуацию там ВОЗ квалифицировала как чрезвычайную — у четырёх детей случился паралич, вызванный инфекцией. К августу в России нашли вирус у двоих детей из Таджикистана и одного ребёнка из Египта. Роспотребнадзор распорядился с 18 октября начать кампанию по дополнительной вакцинации от полиомиелита всех детей в возрасте до пяти лет, так как малыши больше подвержены заражению и хуже переносят болезнь. Такая дополнительная вакцинация называется подчищающей иммунизацией.

Сейчас ВОЗ призывает европейские страны повысить бдительность к малярии. В организации считают, что Таджикистан и Турция подвержены высокому риску повторного укоренения этой болезни из-за завоза инфекции из Афганистана и Сирии.

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