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Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году

Корабль "Прогресс МС-19" совершит рекордный годовой полет на МКС в 2022 году

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС. Ему предстоит пробыть в составе станции до 370 суток, пишет РИА "Новости".

Запуск запланировано провести 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур. В текущем году аппарат уже установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства - 369 суток.

Такие "грузовики" используются для доставки на МКС вещей для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. Также с их помощью выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года было совершено 170 запусков "Прогрессов" различных модификаций, один из них, "Прогресс МС-18" недавно доставил астронавтам 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения и одежду.

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По материалам: uposters.ru

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