Лавров прокомментировал заход военных кораблей США в Черное море

17:38 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заход военных кораблей США в акваторию Черного моря не добавляет стабильности в мире. Так глава МИД прокомментировал отправку американского эсминца с целью «обеспечения безопасности и стабильности», передает РИА «Новости».

Слуцкий: Россия жестко ответит на все подобные действиям американского эсминца провокации

По словам Лаврова, Россия готова к любым угрозам, и для нее нет проблемы обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море. «Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на брифинге в Риме.

Вместе с тем, он подчеркнул, что планы НАТО по созданию военно-морских баз на черноморском побережье Румынии и Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе.





Читайте также:

• США приступили к военно-морским операциям в Черном и Средиземном морях • Ракетный эсминец США вошёл в Чёрное море для военных учений • Российский корабль «Адмирал Трибуц» не позволил эсминцу США нарушить госграницу

По данным СМИ, 30 октября в акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что штабы Шестого флота Военно-морских сил США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают операции в акваториях Черного и Средиземного морей.

#международные отношения #США

189