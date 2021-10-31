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Лавров прокомментировал заход военных кораблей США в Черное море

Лавров прокомментировал заход военных кораблей США в Черное море

17:38  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заход военных кораблей США в акваторию Черного моря не добавляет стабильности в мире. Так глава МИД прокомментировал отправку американского эсминца с целью «обеспечения безопасности и стабильности», передает РИА «Новости».

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По словам Лаврова, Россия готова к любым угрозам, и для нее нет проблемы обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море. «Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на брифинге в Риме.

Вместе с тем, он подчеркнул, что планы НАТО по созданию военно-морских баз на черноморском побережье Румынии и Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе.


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По данным СМИ, 30 октября в акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что штабы Шестого флота Военно-морских сил США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают операции в акваториях Черного и Средиземного морей.



#международные отношения #США


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По материалам: pnp.ru

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