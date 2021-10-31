Ливан попросил у России снимки разрушительного взрыва в Бейруте

Вадим Карасев

Президент Ливана Мишель Аун обратился к послу России Александру Рудакову с просьбой о том, чтобы российская сторона предоставила спутниковые снимки, сделанные в день мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщила ливанская телерадиокомпания.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин пообещал посодействовать ливанской стороне в расследовании инцидента. Он отметил, что, если Россия располагает информацией, которая может помочь, в частности спутниковыми снимками Бейрута, она ее предоставит. При этом глава государства усомнился в том, что такие снимки существуют.

4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремели несколько мощных взрывов такой силы, что было разрушено большое количество зданий, сам порт практически сравняло с землей, а стекла оказались выбиты в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра. Погибли около 200 человек. Как выяснилось, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, которые были конфискованы таможней и хранились в порту в течение 6 лет.

В январе стало известно, что Интерпол разыскивает двоих россиян по делу о взрывах в порту Бейрута.



