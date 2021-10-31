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Лунный день сегодня 31 октября 2021 года

Лунный день сегодня 31 октября 2021 года

Узнать о том, какое настроение у очного светила, помогут рекомендации астрологов. С их помощью удастся провести грядущий день без проблем и привлечь удачу в любом деле.


Октябрь завершается на позитивной ноте. Энергетика воскресного дня подходит для выполнения запланированных дел, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не тянуть с выполнением задуманного. Удача будет на стороне тех, кто не привык проигрывать и опускать рук, столкнувшись с временными трудностями.

Фаза Луны: 25 лунный день будет во власти убывающей Луны в Деве. Влияние этого союза подходит как для отдыха и духовного роста, так и для вдумчивой работы, не требующей спешки.

Магнитные бури 31 октября: в конце октября солнечная активность резко возрастает, увеличивая вероятность магнитных бурь. В это воскресенье влияние солнечных ветров на здоровье велико, поэтому астрологи рекомендуют заботиться о здоровье и не переутомляться.

Что принесет удачу сегодня


отдых;
забота о самочувствии;
неспешные дела;
сбор информации;
финансовые операции;
самосовершенствование.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
халатность;
переутомление;
конфликты;
авантюры.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресный день — не время для генеральной уборки. Астрологи рекомендуют навести порядок лишь в том случае, если он действительно необходим. В этот день лучше отложить дела, которые могут привести к переутомлению: переезды, ремонты, строительство. Уместным будет проветривание помещений, уборка вещей, лежащих не на своих местах, протирание пыли. Шумные вечеринки также стоит отложить, ограничившись спокойными посиделками в кругу близких людей.

Что надеть в это воскресенье

Энергетика этих суток пассива, поэтому астрологи рекомендуют не нарушать ее кричащими расцветками. Удачу принесут спокойные цвета: бежевый, голубой, приглушенный оранжевый или желтый. Узоры на одежде также стоит подбирать плавные, без резких линий. Талисманами этого дня станут камни стихии Земли: нефрит, лазурит и циркон. Украшения воскресенья — изделия из серебра, дерева или кожи.

Любовь и общение в 25 лунный день

Пассивная энергетика этого дня не подходит для выяснения отношений и необдуманных шагов. Астрологи рекомендуют отказаться от обещаний, выполнение которых в будущем будет под вопросом. В это воскресенье все идет своим чередом, и нарушать плавное течение энергии не стоит. Романтические свидания, впрочем, отменять не нужно: позитивное общение поможет сохранить оптимистичный настрой.

Настроение и здоровье 31 октября

В это воскресенье важно исключить переутомление, чтобы избежать губительного влияния магнитной бури. Умеренность во всем поможет сохранить хорошее настроение и не расстраиваться по пустякам. В этот день астрологи рекомендуют свести к минимуму общение с агрессивно настенными людьми, избегать неоднозначных ситуаций и не пытаться изменить мир. Плавная энергетика этих суток подходит для внутреннего преображения: духовного роста, борьбы с вредными привычками, прощения обид.

Финансы и работа по лунному календарю


Влияние созвездия Девы в этот день настраивает на рабочий лад. При наличии энергии и сил неплохо продвигается торговая деятельность, обучение, завершение текущей работы. В этот день можно планировать, составлять списки, получать новые знания, а также приобретать дорогостоящие вещи, если покупка была запланирована ранее, и деньги не придется занимать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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