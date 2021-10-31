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Маленькие хитрости: как завязать шнурки на обуви, чтобы привлечь удачу и защитить себя

Маленькие хитрости: как завязать шнурки на обуви, чтобы привлечь удачу и защитить себя

Мало кто догадывается о том, что правильно завязанные шнурки могут спасти вас от проблем и привлечь удачу. Эксперты рассказали, как это можно сделать.


Существует множество талисманов на удачу, оберегов от проблем. Оказывается, вы можете поставить на себя защиту или привлечь фортуну при помощи правильного завязывания шнурков.

Шепотки над узелками

Очень распространенным методом привлечения удачи и установления защиты является чтение заговоров-шепотков во время завязывания шнурков.

Например, вы можете во время завязывания шнурков произнести защитный заговор: «Шнурки завязываю, удачу связываю. Сам себе на судьбу указываю. Чтобы врагов победить, чтобы порчу от себя отводить». Читается во время завязывания как на левой, так и на правой ноге, то есть, дважды.

Шепоток на удачу во время завязывания шнурков: «Успех обрести хочу, потому сейчас шепчу — удача, не уходи. Силу во мне сегодня пробуди. Любые беды стороной обойду, себя во всем сегодня превзойду. Аминь».


Шепоток от злых людей: «Левый шнурок на защиту от врага. Правый шнурок чтоб жизнь была сладка. Никто мне не помешает, никто с пути не собьет. Никто меня счастья не лишает. Никто меня не подведёт».

Хитрости с завязыванием шнурков

Если начать завязывать шнурки с правой ноги, то удача будет рядом с вами дольше. Старайтесь всегда начинать завязывать их именно в таком порядке — сначала правая, потом левая.

Перед важным собеседованием или экзаменом можно завязать шнурки на обуви заранее — за день или еще раньше. Выберите обувь, в которой пойдете, завяжите на ней шнурки. Это поможет вам обрести удачу и не забыть все то, что вы учите.

Если вам не хватает уверенности в себе, завяжите шнурки потуже. Если вас сковывают комплексы и страхи, попробуйте завязать шнурки слабее обычного.

Если вы хотите, чтобы вас никто не сглазил, попросите завязать вам шнурки другого человека — маму, вторую половинку, ребенка.


Чтобы обрести веру в себя и решительность, вы можете завязать шнурки обычным узлом. Да, развязать его потом будет непросто, но в трудный день это поможет вам стать удачливее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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