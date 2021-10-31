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Мигрантам придётся завести медкнижки

Мигрантам придётся завести медкнижки

Тема: Какие законы вступают в силу


00:17  Автор: Марина Третьякова



Для оформления легального статуса в России иностранные граждане обязаны проходить медицинские освидетельствования на опасные инфекции, ВИЧ и наркоманию. По итогам осмотров мигрантам будут выдавать справки и медицинские книжки. Последние будут служить подтверждением, что все осмотры пройдены и человек здоров. Это предусмотрено законом, который вступает в силу 31 октября.

Отметим, по действующему законодательству иностранцы и так обязаны проверяться на наличие опасных инфекций, ВИЧ и наркомании. Медсправки обязательны при оформлении трудовых патентов, разрешений на работу и временное проживание, а также вида на жительство.

Новый закон уточняет, что помимо справок, подтверждением прохождения осмотров будут служить и медкнижки. Все медицинские документы могут выдавать как в бумажном виде, так и в электронном. Кроме того, все данные о результатах осмотров и анализов будут вносить в федеральную базу данных. Доступ к ней получат Минздрав, Роспотребнадзор и региональные власти. С её помощью ведомства смогут оперативно принимать решения о нежелательности пребывания в России заражённых иностранцев, а также не допускать их к трудовой деятельности.


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В законе о правовом положении иностранных граждан уточняется, что при оформлении регистрации мигранты из «безвизовых» стран могут представить медсправки в течение 30 суток с момента подачи заявки на этот документ. Иностранцам, которые приехали по визе и хотят оформить разрешение на работу, отводится 30 суток с момента въезда на прохождение всех медицинских процедур. Если они не предоставят справки, разрешения им не выдадут.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#мигранты #здоровье #работа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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