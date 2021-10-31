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Мотоциклистам и таксистам станет проще оформить полис ОСАГО

Мотоциклистам и таксистам станет проще оформить полис ОСАГО

00:12  Автор: Юлия Сапрыгина



Центробанк потребовал от страховщиков жестко соблюдать сроки при выдаче «автогражданки». Ужесточение правил, в первую очередь, улучшит жизнь владельцев мотоциклов и такси, считают эксперты.

Договор страхования гражданской ответственности должен быть заключён в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с заявлением в страховую компанию, представил необходимые документы и оплатил страховую премию. Такие требования содержатся в информационном письме Центробанка, которое направлено во все страховые организации.

Необходимость более жёстких сроков оформления ОСАГО связана, в первую очередь, с участившимися случаями отказов при оформлении полисов. При этом «отказниками» чаще всего становятся владельцы мотоциклов и таксисты, отмечают эксперты.

«Байкеры и таксисты — клиенты для страховщиков нежелательные», — сказал «Парламентской газете» юрист в сфере автострахования Кирилл Евроев.

Первые — потому что в стране нет должной ремонтной базы для восстановления мотоциклов, а по новым правилам страховые компании должны в качестве компенсации пострадавшему в ДТП отремонтировать транспортное средство на собственной ремонтной базе.

Что изменится в оформлении полиса ОСАГО


Вторые — из-за высокой аварийности. «Так что все ухищрения страховых компаний в отношении таких клиентов, вроде «завис компьютер» или «закончились бланки», связаны с новым витком борьбы страховых компаний за повышение тарифов», — отметил эксперт.

По мнению Евроева, изложенные в письме требования Центробанка, повлияют на сложившуюся ситуацию. Теперь страховым компаниям будет сложнее «динамить» нежелательных клиентов.



#страхование #авто #такси


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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