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На Украине заявили о прекращении поставок угля из России

На Украине заявили о прекращении поставок угля из России

Председатель комитета украинской Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября решила остановить поставки энергетического угля. Из соседней страны продолжат завозить только коксующийся уголь, уточнил он.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет про уголь марки А и П. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", — перечислил Герус.

Депутат добавил, что Россия уже поступала так осенью в 2014 году. Речь идет только о тех видах угля, которые используются для нужд энергетики.

Как сообщал Ruposters, на Украине уже остановились 24 энергоблока ТЭС из-за отсутствия топлива. После этого официальный Киев был вынужден отменить запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

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По материалам: uposters.ru

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