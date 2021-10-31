На Украине заявили о прекращении поставок угля из России

Вадим Карасев

Председатель комитета украинской Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября решила остановить поставки энергетического угля. Из соседней страны продолжат завозить только коксующийся уголь, уточнил он.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет про уголь марки А и П. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)", — перечислил Герус.

Депутат добавил, что Россия уже поступала так осенью в 2014 году. Речь идет только о тех видах угля, которые используются для нужд энергетики.

Как сообщал Ruposters, на Украине уже остановились 24 энергоблока ТЭС из-за отсутствия топлива. После этого официальный Киев был вынужден отменить запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.