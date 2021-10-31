Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 31 октября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древняя наука о числах, их энергетике и влиянии на судьбу людей. Эксперты в этой области рассказали, каким будет последний день октября и какие у людей шансы на успех.

В этот день нумерологи настоятельно советуют вспомнить о пользе проведения времени в одиночестве. Умение наслаждаться уединением поможет в принятии сложных решений, потому что никто не будет отвлекать от мыслительного процесса. Воспользуйтесь советами о том, как правильно нужно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы до понедельника.

Число-покровитель 31 октября 2021 года

Чтобы узнать, под эгидой какого числа пройдет этот день, нужно сложить все цифры даты 31.10.2021 и в конце прибавить число 7 — порядковый номер дня недели. Получаем: 3+1+1+0+2+0+2+1+7=17. 1+7=8.

Сегодня миром правит Восьмерка. Это число материального происхождения. Оно руководит внешними процессами, связывающими наше тело с окружающим миром. Также Восьмерка любит, когда люди получают новые знания. Оно улучшит нашу память и повысит любознательность. Восьмерка — перевернутый знак бесконечности, который и станет главным символом дня.





События 31 октября из прошлого

31 октября 1956 года Великобритания и Франция начали бомбить Египет, чтобы заставить последний открыть Суэцкий канал. Если вам придется кого-то в чем-то убеждать, лучше не переходить границы дозволенного. Также если кто-то будет просить о чем-то вас, лучше не провоцировать человека на негатив.

31 октября 1969 года произошел первый в истории межконтинентальный угон самолёта — из Лос-Анджелеса в Рим. Восьмерка не даст людям быть настолько безрассудными, но старайтесь не удивляться импульсивным поступкам окружающих.

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими телохранителями. Восьмерка постарается пресечь предательства, но лучше смотреть в оба и не доверять всем подряд.

В этот день было огромное количество авиакатастроф: в 1979 году в Мехико, в США в 1994 году, в Сан-Паулу в 1996 году, в 1999 году в Атлантическом океане, в 2000 году в Тайване, в 2015 году над Синайским полуостровом. Сегодня лучше не отправляться в дальнюю дорогу. Будьте предельно внимательными за рулем.

Советы нумерологов на это воскресенье

Это очень благоприятный день для совершения покупок. Лучше не выходить из дома, а покупать что-то новое в интернете.

Что касается работы, то везти больше всего будет тем, кто создает что-то материальное. Это касается строителей, художников, скульпторов.

На горизонте могут возникнуть внезапные неприятности: в любви, в делах, в работе. Будьте внимательными к мелочам.

Это благоприятный день для людей с даром убеждения. Если вы умеете убеждать без агрессии, оперируя фактами, это огромный плюс для вас.

Старайтесь адекватно оценивать чужую критику в ваш адрес. Не ругайтесь с теми, кто указывает вам на ваши огрехи.

Талисманы удачи на 31 октября

Восьмерка олицетворяет собой симметрию, поэтому сегодня сильными талисманами будут любые симметричные украшения — кольца, сферы, квадраты и так далее. Материал вы вольны выбирать сами.

Отличным талисманом в последний день октября станет черный цвет в одежде. Этот оттенок помогает сфокусироваться на важном, а также поддерживает в человеке спокойствие, что немаловажно.