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Около четверти новых случаев COVID-19 в Италии приходится на тех, кто моложе 20 лет

Около четверти новых случаев COVID-19 в Италии приходится на тех, кто моложе 20 лет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


16:24  Автор: Александр Тараканов



Один из четырёх случаев заражения COVID-19 в Италии, зарегистрированных в течение последних трёх недель, приходится на молодых людей в возрастной группе до 20 лет. Это, как сообщает Il Giornale, следует из сообщения Высшего института здоровья (Iss) по итогам недельного эпидемиологического мониторинга.

 47 процентов из них составляют дети в возрасте от 6 до 11 лет, 13 процентов — в возрасте от 3 до 5 лет и три процента — младше трёх лет. Эти категории пока не подлежат вакцинации от коронавируса нового типа. 33 процента приходится на подростков в возрасте от 12 до 19 лет, свидетельствует мониторинг.

С географической точки зрения рост циркуляции COVID-19 наблюдается практически во всех регионах Италии, указывается в сообщении Так, например, в автономной области Больцано количество случаев инфицирования на 100 тысяч населения за эту неделю увеличилось с 85,6 до 101,7, в области Венето — 48,3 до 61,4.

В Италии работать смогут лишь те, кто имеет COVID-паспорт


В области Фриули-Венеция-Джулия этот показатель составляет 96,5, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущей неделей. Iss связывает это с многодневными манифестациями портовых рабочих и жителей Триеста, протестовавших против введения обязательных COVID-паспортов (Green Pass) для всех работающих в стране.

За последние две недели среди медицинских работников зарегистрировано 908 случаев инфицирования COVID-19, что, по мнению института, говорит о необходимости укоренного применения третьей дозы вакцины для всех, имеющих контакт с пациентами, а также тех, кто «начал курс иммунизации раньше других».


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По данным итальянского Минздрава, число установленных носителей коронавирусной инфекции в стране превышает 80 тысяч. Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет 4 767 440, включая 132 074 умерших и 4 554 985 выздоровевших.

По состоянию на 31 октября число прошедших полный курс вакцинации составляет 44 753 197, что соответствует 82,86 процента населения старше 12 лет.



#коронавирус #Италия


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По материалам: pnp.ru

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