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Певица МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери

Певица МакSим устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочери

38-летняя певица МакSим опубликовала в инстаграме новые снимки после тяжелой болезни, которую перенесла этим летом. Артистка показала, какой праздник устроила в честь семилетия своей младшей дочери Маши, которую родила от бизнесмена Антона Петрова. Исходя из пожеланий девочки, вечеринка прошла в тематике мультфильма "My Little Pony: Новое поколение": все вокруг было украшено розовыми шарами и декорациями с изображениями маленьких лошадок. На детском празднике, помимо друзей и одноклассников Маши, также присутствовала ее 12-летняя сестра Саша.


МакSим с дочерью Машей


Старшая дочь МакSим Саша

Организовывать торжество МакSим помогало элитное ивент-агентство, которое довольно часто работает со звездами. Весь день малышей развлекали наряженные в яркие костюмы аниматоры, а в конце вечеринки маленькие гости по-настоящему оторвались на бумажной дискотеке.

У нас отгремело яркое и важное событие — семилетие нашей любимой дочки Машеньки. Аниматоры, программа и красивая фотозона, а в конце вечеринки всех ждала уникальная неоновая бумажная дискотека!

— поделилась эмоциями после вечеринки МакSим.


Младшая дочь МакSим Маша

За праздник МакSим сменила два наряда: сначала встречала всех гостей в бежевом платье-халате, а к дискотеке переоделась в сарафан с ярким принтом. Судя по новым фото, звезда окончательно восстановилась после болезни: в комментариях под снимками фолловеры отмечали, что Марина (настоящее имя МакSим. — Прим. ред.) отлично выглядит.


МакSим

Напомним, что в начале лета звезду экстренно госпитализировали с пневмонией после одного из концертов. Результаты тестов на коронавирус при поступлении в больницу оказались отрицательными, однако состояние здоровья певицы стремительно ухудшалось. Больше месяца МакSим находилась в искусственной коме, а поддерживать ее жизнь помогали аппараты ИВЛ и ЭКМО.


В начале августа МакSим, к радости поклонников, пошла на поправку: такому быстрому восстановлению поразились даже врачи. Вскоре после выхода из комы она отправилась восстанавливать здоровье домой. По словам певицы, она хотела как можно скорее воссоединиться с дочерьми, потому что в больнице боялась, что уже больше никогда их не увидит. В первом интервью после тяжелой болезни МакSим рассказала, что пневмония все же стала последствием коронавируса. Тесты были отрицательными, потому что к тому моменту инфекция уже опустилась вниз по дыхательным путям, и ее было невозможно диагностировать с помощью мазка.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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