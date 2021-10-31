Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США

Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США

Российская пловчиха, трехкратная призерка Олимпийских игр Юлия Ефимова пожаловалась на проблемы с возвращением в США из-за ужесточения правил въезда на время пандемии. Также спортсменка рассказала о сложностях с оформлением документов на ввоз собаки.

Россиянка на протяжении многих лет живет и тренируется в Штатах. В конце прошлого года она завела себе питомца — щенка породы помски, его зовут Джаспер. Однако вскоре атлетка столкнулась с препятствиями при возвращении в страну из России, в том числе из-за собаки.

"Ужесточили правила по въезду. Теперь можно въезжать только по вакцинации, и это не по нашим вакцинам. Я все равно пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определенных странах, в том числе в России, не могут обратно заехать", — рассказала Ефимова в интервью "Матч ТВ".

Спортсменка с августа пытается оформить необходимые документы на собаку. Временно ей пришлось оставить животное в столице, так как с жестким расписанием ухаживать за ним тяжело.

Пока она в Москве, хотела взять в Казань, но с расписанием и гостиницами все это тяжело.

На данный момент Ефимова находится в Казани — она участвует в Кубке мира по плаванию на короткой воде. Накануне она завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Ливан попросил у России снимки разрушительного взрыва в Бейруте
Ливан попросил у России снимки разрушительного взрыва в Бейруте
Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США
Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице
В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 31 октября 2021 года
Лунный день сегодня 31 октября 2021 года
Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ
Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ
ВМФ оснастят дронами-камикадзе
ВМФ оснастят дронами-камикадзе
"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях певицы после пластики
"Боли сильные": бывший муж Долиной рассказал о мучениях
Звездная семья, роман с Палем, нелюбовь к косметике и сложные роли: главное о Лизе Янковской
Звездная семья, роман с Палем, нелюбовь к косметике и сложные роли:
Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией
Стали известны детали нового газового контракта с Молдавией
Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую яму”
Инструкция: "Как взять кредит и при этом не попасть в долговую

Топ на сегодня

Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения астрологов на ближайшее будущее
Марс переходит в Знак Скорпиона 30 октября 2021 года: предостережения
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк Altay
Турция передумала ставить украинские двигатели на свой новый танк
Часы ангела на ноябрь 2021 года
Часы ангела на ноябрь 2021 года
Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19
Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19
"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в четырех регионах
"Почта России" начнет доставлять свои посылки дронами в

Еще по теме

Ефимова раскрыла причину агрессивности россиян
Ефимова объявила провокацией сообщения о своем аресте в США
Пловчиха Ефимова заявила, что вернется в США лишь за вещами
Ефимова заявила, что после ОИ-2016 не намерена брать паузу в карьере