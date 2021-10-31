Пловчиха Ефимова пожаловалась на сложности с возвращением в США

Вадим Карасев

Российская пловчиха, трехкратная призерка Олимпийских игр Юлия Ефимова пожаловалась на проблемы с возвращением в США из-за ужесточения правил въезда на время пандемии. Также спортсменка рассказала о сложностях с оформлением документов на ввоз собаки.

Россиянка на протяжении многих лет живет и тренируется в Штатах. В конце прошлого года она завела себе питомца — щенка породы помски, его зовут Джаспер. Однако вскоре атлетка столкнулась с препятствиями при возвращении в страну из России, в том числе из-за собаки.

"Ужесточили правила по въезду. Теперь можно въезжать только по вакцинации, и это не по нашим вакцинам. Я все равно пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определенных странах, в том числе в России, не могут обратно заехать", — рассказала Ефимова в интервью "Матч ТВ".

Спортсменка с августа пытается оформить необходимые документы на собаку. Временно ей пришлось оставить животное в столице, так как с жестким расписанием ухаживать за ним тяжело.

Пока она в Москве, хотела взять в Казань, но с расписанием и гостиницами все это тяжело.

На данный момент Ефимова находится в Казани — она участвует в Кубке мира по плаванию на короткой воде. Накануне она завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом.