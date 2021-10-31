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Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

11:25  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Kremlin.ru



Президент Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздников, указав на важность развития отрасли как одного из приоритетных сегментов российской экономики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что автомобильный и городской пассажирский транспорт занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, а также играют важную роль в укреплении межрегиональных и международных связей.

По словам Путина, эти транспортные сегменты оказывают влияние на развитие промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, напрямую влияют на качество жизни людей. Государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры, говорится в телеграмме российского лидера.

Президент напомнил, что «в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг».

В отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации - настоящие, преданные делу профессионалы, указал Путин в своем обращении.



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По материалам: pnp.ru

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