Россия выполняет все взятые обязательства по климату, заявил Путин

14:58 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Kremlin.ru

Россия выполняет все взятые обязательства по конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на саммите «Группы двадцати» (G20), сообщается на сайте Кремля.

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По словам главы государства, страна последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, а также предпринимает шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, и сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти.

Путин подчеркнул, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. «Мы сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории», — пояснил Президент России.





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По словам Путина, среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой - более чем в 2,5 раза. «За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше», — отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что в России разработана программа повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, которая станет важным элементом достижения цели по обеспечению углеродной нейтральности не позднее 2060 года. «И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство», — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что Россия не просто хочет достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем, например, коллег в Евросоюзе. «Для нас вполне решаемая задача», — заверил Президент.

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