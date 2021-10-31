Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ

Вадим Карасев

Отечественные спортсменки завоевали золото в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в японском городе Китакюсю. Россию на соревнованиях представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Гимнастки набрали 88,350 балла в упражнениях с тремя обручами, двумя парами булав и пятью мячами. На втором месте с 86 баллами оказались представительницы Италии, бронзовая награда осталась за сборной Белоруссии с 85,4 балла.

Дина Аверина, которая не получила золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, завоевала уже три высших награды на ЧМ и стала 16-кратной чемпионкой мира. 27 октября она выиграла два золота в упражнениях с обручем и с мячом, а 28 октября — с булавами.

Однако глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что руководитель технического комитета международной федерации Наталья Кузьмина требует занижать оценки для отечественных спортсменок. По мнению Винер, это коснулось и Авериной во время ее недавнего выступления в Японии.