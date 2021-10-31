Таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Провести неделю удачно и успешно обойти стороной неприятности получится, если обратиться к советам старших Арканов. Прогноз на первую неделю ноября поможет Знакам Зодиака привлечь успех и обрести счастье.

Расклады карт Таро позволяют узнать о том, что произойдет в ближайшем будущем, чтобы выбрать верную стратегию. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным прогнозом, чтобы заранее выстроить план действий, избежать проблем и привлечь нужные события.

Овен





Ноябрь ожидаемо открывает карта «Правосудие». Овнам она сулит награду за проделанную в недавнем прошлом работу, или же работу над ошибками. Если были допущены промахи. По этому Аркану Овны должны помнить о том, что каждое действие отражается в будущем, и поступать нужно честно.

«Суд» в раскладе на середину недели — карта, указывающая на возможность поставить точку в сложном деле, разрешить проблемы и разногласия. Овнам предстоит борьба за благополучное будущее, когда важно оставаться неподкупными и непредвзятыми.

Аркан «Башня» говорит о необходимости пересмотреть планы и устои. У Овнов в жизни намечаются резкие перемены, которые пройдут безболезненно, если не противиться происходящему и оставлять в прошлом все то, что устарело и утратило актуальность.

Телец





По карте «Иерофант» Тельцам важно начать ноябрь с планирования, чтобы заниматься действительно важными делами и завершить их до нового года. По этому Аркану помощь придет со стороны влиятельного человека, и будет как нельзя кстати для решения сложных вопросов.

Аркан «Колесница» указывает на время активной борьбы за свое благополучие. Тельцы смогут совершить решительный рывок, достичь долгожданной цели и наметить новые задачи, решать которые можно будет в течение всего месяца.

Аркан «Суд» говорит о завершении трудностей. В конце недели Тельцы смогут разобраться со сложными делами, разорвать токсичные привязки и освободиться от привычек, мешающих развитию и счастью.

Близнецы





Карта «Иерофант» сулит Близнецам спокойное начало недели, когда важно заниматься работой, направленной на обеспечение благополучного будущего. Сила воли поможет Близнецам не отвлекаться от работы и не переключать внимание на второстепенные задачи.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора. Сделать его важно, прислушиваясь к голосу сердца. Близнецам предстоит изменить жизнь, и от решения будет зависеть многое. Решение должно приниматься самостоятельно и без спешки, ведь отменить его не получится.

Аркан «Солнце» указывает на завершение трудностей, победу и успех. По этой карте Близнецы смогут насладиться жизнью, отметить победу в кругу близких и наметить новые цели.

Рак





Аркан «Звезда» открывает неделю, указывая Ракам на правильно выбранное направление. По этой карте препятствий и проблем не возникнет, если не изменять курс и действовать без спешки. Успех уже близко — осталось сделать несколько шагов и получить награду.

«Отшельник» в раскладе — карта временной изоляции. Раки смогут взять паузу, чтобы поработать над ошибками, восстановить силы и скорректировать планы. Перерыв будет уместным и для тех, кто сомневается, и кому нужно время для принятия решения.

Аркан «Верховная жрица» призывает Раков довериться предчувствиям. По этой карте спешка будет губительной, и Ракам важно степенно выжидать удачного момента, чтобы привлечь в жизнь процветание.

Лев





По карте «Верховная жрица» Львы должны быть терпеливы. В скором времени появится информация, которая поможет справиться с трудностями и проблемами, а до тех пор важно оставаться спокойными и не торопить событий.

Аркан «Сила» указывает на прорыв. Львы смогут вступить в игру за свое благополучие, с легкостью преодолеть преграды на пути к счастью и достичь процветания. Совет карты — не медлить и приступать к делам.

«Смерть» в раскладе — карта, указывающая на завершение. По ней Львам предстоит оставить в прошлом все устаревшее, чтобы открыть двери в светлое будущее. Сопротивляться переменам бессмысленно — они все равно придут в жизнь.

Дева





Аркан «Дьявол» предупреждает Дев о проблемах, если не бороться с искушениями и потакать слабостям. По этой карте важно оставаться честными и неподкупными, чтобы привлечь удачу и процветание.

«Колесница» в раскладе — карта, указывающая на время, благоприятное для активной работы. Девы могут достичь поставленных целей, если не будут медлить и сомневаться в своих силах. Карта предвещает успех, а значит, можно смело заниматься запланированными делами.

Аркан «Влюбленные» указывает на испытания, которые Девам предстоит пройти в конце недели. По этой карте важно выбрать между двумя альтернативами и не промахнуться, чтобы выстроить благополучное будущее.

Весы





Аркан «Правосудие» призывает Весов к ответственности за слова и поступки. Каждое действе отразится на будущем, и Весам нельзя ошибаться, чтобы не проделывать работу над ошибками, отнимающую время.

По карте «Мир» Весы смогут обрести гармонию, без труда справиться с поставленными задачами и оставить в прошлом переживания. Карта описывает ситуацию верного выбора, когда проблемы утихают, и им на смену приходит удовлетворение от проделанной работы.

Аркан «Умеренность» призывает оставить спешку. Весам важно приберечь силы и не торопиться, чтобы не упустить значимых деталей. Успех придет, если честно трудиться и не переживать понапрасну.

Скорпион





Аркан «Дурак» открывает неделю, и по этой карте Скорпионам важно оставаться бдительными. Карта описывает ситуацию, когда спешка или халатное отношение к своим обязанностям приведут к проблемам.

«Солнце» в раскладе — карта удачи и процветания. По ней Скорпионы смогут обрести финансовую независимость, справиться с трудными задачами и открыть для себя что-то новое. Не исключено, что по этой карте Скорпионы получат повышение или продвижение своего бизнеса.

Карта «Башня» призывает Скорпионов попрощаться с прошлым, отказаться от старых концепций и открыться новому. По этому Аркану важно думать о будущем и развитии, а не оставаться статичными.

Стрелец





По карте «Иерофант» Стрельцам стоит внять мудрым советам. С их помощью получится выйти из затруднительного положения, не останавливаться в развитии и справляться с возложенными на себя обязательствами.

Аркан «Сила» призывает Стрельцов сохранять баланс между силой физической и нравственной. По этой карте любая проблема разрешится, если поступать мудро. Спешить нет смысла, однако и медлить тоже нельзя — нужно быть решительными, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Аркан «Умеренность» завершает неделю, описывая ситуацию смягчения. Стрельцы смогут обрести гармонию с собой и внешним миром, принять верные решения и не поддаваться панике, мешающей благополучию.

Козерог





Аркан «Смерть» говорит о завершении очередного жизненного цикла. По этой карте Козерогам предстоит попрощаться с прошлым, чтобы приняться за новые дела и проекты, меняющие жизнь к лучшему.

По карте «Отшельник» козерогам предстоит временная изоляция, во время которой можно будет спокойно поразмышлять, не поддаваясь власти внешнего мира. Карта внутренней гармонии указывает на время, которое нужно посвятить себе и думать о своем благополучии.

По карте «Дурак» Козероги будут находиться во власти эмоций. Аркан указывает на время спонтанных действий, которые могут привести к благополучной жизни, если не бояться впускать перемены.

Водолей





По карте «Верховная жрица» Водолеям важно не останавливаться в духовном развитии. Аркан предвещает глобальные перемены, и подготовиться к ним поможет развитая интуиция. Внутренний голос подскажет время для решительных действий, а до этого момента важно оставаться в состоянии покоя.

Карта «Мир» указывает на победу. Водолеи смогут решить сложные задачи, оставить в прошлом обиды и неприятности. По этой карте нет ничего невозможного, если верить в себя и не останавливаться на пути к счастливой жизни.

Аркан «Дьявол» в раскладе предупреждает Водолеев об испытаниях на прочность. По этой карте нельзя идти на поводу сиюминутных прихотей. Доверять нужно доводам разума, не потакая разрушительным эмоциям.

Рыбы





Аркан «Сила» указывает на благоприятное время для борьбы со всем, что мешает счастью. Рыбы смогут оставить в прошлом не только вредные привычки, но и все то, что делает их несчастными и зависимыми.

По карте «Звезда» Рыб ждут перемены к лучшему. Карта указывает на верно выбранное направление. Для привлечения счастья важно не сворачивать с пути и подмечать знаки судьбы, которые укажут, если Рыбы собьются с маршрута.

Аркан «Умеренность» говорит о дружелюбии и умении сглаживать конфликтные ситуации. Рыбам важно оставаться непредвзятыми и при этом не идти на поводу у эмоций, способных разрушить хрупкое равновесие.