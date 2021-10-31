В Армении погиб российский пограничник

Вадим Карасев

Двое российских военнослужащих пострадали в ДТП, которое произошло в Араратской области Армении. Один из них от полученных травм скончался на месте, сообщает портал shamshyan.com.

Авария произошла около полудня на 80-м километре трассы Ереван — Ерасх — Мегри у села Тигранашен. Военный грузовик, в котором находились двое военнослужащих российских погранвойск, вылетел с трассы и упал в ущелье. Второй россиянин был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося и личности водителя и пассажиров. В расследовании, как ожидается, примет участие российская оперативно-следственная группа.

Как писал Ruposters, в августе российский военнослужащий погиб в ДТП, которое произошло в Арагацотнской области Армении.



