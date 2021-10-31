В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 9 россиян

19:04 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали девять туристов из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство на турецком курорте.

Так, по предварительным данным, авария произошла в населенном пункте Серик в воскресенье. Водитель автобуса, перевозившего туристов в аэропорт, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и перевернулось.

Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести. Они остаются под наблюдением врачей. Сотрудник генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель транспортного средства задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств инцидента», — добавили в генконсульстве.





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Сотрудники миссии находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании.

В октябре сообщалось о ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции. В результате аварии в районе Манавгат провинции Анталья, пострадали семеро россиян.

В августе в Анталье также перевернулся автобус, перевозивший российских туристов. Тогда пострадали 19 человек, ещё трое погибли, в том числе и один несовершеннолетний.

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