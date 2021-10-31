В Минтруде прокомментировали информацию о «повторных» школьных выплатах

19:29 Автор: Юлия Катенёва

В Министерстве труда и социального развития прокомментировали информацию о «повторных» выплатах школьникам, распространившуюся в социальных сетях и мессенджерах. В ведомстве назвали эти данные фейком и подчеркнули, что повторно оформить выплату на ребенка школьного возраста нельзя. Соответствующее сообщение опубликовано в Instagarm Минтруда.

Россия не будет урезать социальные расходы, заявили в Кремле

«Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя. Если вы уже получили выплату и подали заявление повторно или от второго родителя, то придет отказ», — говорится в сообщении.

В Минтруде подчеркнули, что последний день для подачи заявления — воскресенье, 31 октября.

По данным ведомства, всего школьные выплаты уже начислены на 20,913 млн детей школьного возраста. Это более 99,99% детей школьного возраста в России.





Читайте также:

• Родители более 20 млн детей получили единовременную «школьную» выплату • В 10 регионов направят около 750 млн рублей на выплаты по соцконтрактам • Макаров: расходы на образование, здравоохранение и социальную политику растут

Напомним, указ о единовременной выплате родителям школьников президент Владимир Путин подписал в июле. Согласно документу, к новому учебному году по 10 тысяч рублей могут получить семьи школьников от шести (если шесть лет ребёнку исполнилось до 1 сентября) до 18 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (или их законные представители), которые учатся по общеобразовательным программам. Граждане вправе обратиться в Пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.

#выплаты #пособия #семья #школы

321