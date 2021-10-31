В NASA предложили астронавтам использовать скафандр вместо туалета

Вадим Карасев

Компания SpaceX и NASA предложили американским астронавтам, находящимся на МКС, изучить "иные способы удаления жидкостей из организма" после протечки туалета космического корабля Crew Dragon во время предыдущего полета, пишет RT.

По словам менеджера программы коммерческих экипажей NASA Стива Стича, для естественных отправлений космонавты могут использовать скафандры. Эта рекомендация касается американцев Шейна Кимброу и Меган Макартур, а также японского члена экипажа Акихико Хошиду и француза Томаса Песке.

"У нас есть другие средства, позволяющие экипажу выполнять необходимые функции… В скафандры астронавтов вшиты специальные подкладки, и полет домой длится недолго", - уточнил Стич.

Проблемы с туалетом на космическом корабле обнаружились во время исторической миссии Inspiration4, в ходе которой американский миллиардер Джаред Айзекман и три космических туриста провели три дня на орбите Земли. По возвращении обнаружилось, что во время полета в баке для отходов отсоединилась деталь и моча просочилась в вентиляционную систему. Вице-президент SpaceX Уильям Герстенмайер заявил об исправности подобных систем на остальных кораблях Resilience и Endurance, однако аппарат, который пристыкован к МКС, все еще имеет эту неполадку.

Экипаж Crew Dragon-2 должен возвратиться на Землю через несколько дней после прибытия новых астронавтов. В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС, запланированный на 31 октября, пришлось перенести на 3 ноября.

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