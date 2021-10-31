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В первый день работы блокпостов в Севастополь не пустили более 200 автомобилей

В первый день работы блокпостов в Севастополь не пустили более 200 автомобилей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:14  Автор: Юлия Катенёва



За первый работы пунктов контроля, установленных при въезде в Севастополь с 30 октября, в город не пропустили 207 автомобилей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Пассажиры не имели необходимых документов: сертификата или QR-кода о вакцинации, сертификата или QR-кода о перенесенном заболевании, уточняется в сообщении.

При въезде в Севастополь будут проверять сертификаты о вакцинации


Кроме того, в Севастополь не смогли въехать 10 человек, из прибывших не железнодорожный вокзал города.  Пассажиры за свой счет покупали билеты и убывали в обратном направлении, уточнили в пресс-службе администрации Севастополя.

«Что касается частных случаев, то они рассматриваются индивидуально. Так, за первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал порядка 800 обращений», — также говорится в сообщении.


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Въехать в Севастополь в период нерабочих дней можно будет только по сертификату о вакцинации от коронавируса или справке о недавно перенесённом заболевании. Семь блокпостов на въезде и выезде из города Севастополя начали работать в субботу, 30 октября: 


на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка)
на 257 -м километре  трассы «Таврида» (стела «Якорь»)
на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом
на выезде из села Орлиного
по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»)
село Андреевка
дополнительный пункт пропуска организован на железнодорожном вокзале

Для проверки документов на них задействовано порядка 200 человек.



#коронавирус #в регионах #Крым

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По материалам: pnp.ru

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