В первый день работы блокпостов в Севастополь не пустили более 200 автомобилей
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
10:14 Автор: Юлия Катенёва
За первый работы пунктов контроля, установленных при въезде в Севастополь с 30 октября, в город не пропустили 207 автомобилей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Пассажиры не имели необходимых документов: сертификата или QR-кода о вакцинации, сертификата или QR-кода о перенесенном заболевании, уточняется в сообщении.
При въезде в Севастополь будут проверять сертификаты о вакцинации
Кроме того, в Севастополь не смогли въехать 10 человек, из прибывших не железнодорожный вокзал города. Пассажиры за свой счет покупали билеты и убывали в обратном направлении, уточнили в пресс-службе администрации Севастополя.
«Что касается частных случаев, то они рассматриваются индивидуально. Так, за первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал порядка 800 обращений», — также говорится в сообщении.
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Въехать в Севастополь в период нерабочих дней можно будет только по сертификату о вакцинации от коронавируса или справке о недавно перенесённом заболевании. Семь блокпостов на въезде и выезде из города Севастополя начали работать в субботу, 30 октября:
на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка)
на 257 -м километре трассы «Таврида» (стела «Якорь»)
на повороте с моста на село Вишневое, в селе Фронтовом
на выезде из села Орлиного
по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»)
село Андреевка
дополнительный пункт пропуска организован на железнодорожном вокзале
Для проверки документов на них задействовано порядка 200 человек.
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