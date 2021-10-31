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В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице

В ПФР рассказали, как получить пенсию, находясь в больнице

В отделении Пенсионного фонда России по Томской области рассказали, как забрать причитающиеся по возрасту выплаты, если не получили их вовремя из-за длительного лечения в больнице. В первую очередь эта ситуация касается граждан, которые ходят за деньгами в почтовые отделения.

"Если в день выплаты пенсионер по каким-либо уважительным, непредвиденным обстоятельствам не смог получить свою пенсию, он может обратиться в свое почтовое отделение вплоть до 25 числа каждого месяца и получить свою пенсию лично в почтовом отделении либо через почтальона. В следующий раз он получит выплату сразу за два месяца — текущий и прошедший", — цитирует "Российская газета" представителя ПФР.

После выплатного периода ведомости на получение пенсий закрываются — невостребованные средства возвращаются в Казначейство. Если человек находится на длительном стационарном лечении, то ему лучше всего оформить доверенность на близкого родственника с подписью главврача больницы, посоветовали в ведомстве.

Ранее Ruposters писал, что в ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.

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По материалам: uposters.ru

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