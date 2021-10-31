Велесова ночь с 31 октября на 1 ноября 2021 года: традиции, приметы и обряды

Вадим Карасев

Велесова ночь — это праздник встречи зимы. В 2021 году году он по традиции отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Эксперты рассказали о традициях, приметах и обрядах праздника.

Многие слышали про такие праздники, как Самайн или Хэллоуин. Велесова ночь — своеобразный славянский аналог этих праздников. Сейчас многие люди пытаются возродить традиции наших предков и отмечают Велесову ночь, как было принято в старину.

Традиции, приметы и история праздника

Древние славяне верили, что вечером 31 октября, когда Солнце уходит за горизонт, наступает время спячки для природы. Только в первые дни тепла весной она возвращается к жизни. Что касается самой ночи с 31 октября на 1 ноября, то существовало поверье о том, что колесо года в это время переходит к Чернобогу от Белобога. Пока это происходит, границы между мирами живых и мертвых размываются. В наш мир проникают потусторонние существа, которые могут утащить с собой людей.

Именно поэтому с вечера 31 октября и до самого утра 1 ноября люди старались никуда не ходить, чтобы дорога не привела их к беде. Любое знакомство в это время считалось дурной приметой. Люди думали, что встреченный на дороге человек может и вовсе оказаться не человеком, а потусторонней сущностью, принявшей его обличие.

Согласно традициям, в эту ночь люди старались проводить время в кругу семьи и не покидали дома. Это и есть основное отличие в традициях от западного аналога этого праздника — Самайна.

Люди зажигали дома свечи, чтобы отпугнуть огнем и светом нечистую силу. Также перед заходом солнца многие зажигали костер у себя во дворе. Также в Велесову ночь люди бросали рябиновые ветви на порог дома. Это растение обладает свойствами оберега.

Обряды в Велесову ночь

Вы можете провести простой обряд по задабриванию домового. В эту ночь миром правят потусторонние существа, а домовой как раз является таковым, но у него есть привилегия — он не покидает вашего дома. В этот день он ждет подношений, поэтому ему нужно давать в эту ночь сладости. Налейте в блюдечко молока, положите рядом конфет. Прочитайте заговор: «Будь добрее, дома нашего хранитель. Охраняй от всякого зла нашу обитель».

Перед сном вы можете зажечь свечу и, склонившись над ней, попросить своих предков о помощи. Будьте уверены что в этот день они вас точно услышат. Добрые души в Велесову ночь находятся рядом. Они слышат все, что вы говорите. Если вы попросите указать вам путь в жизни или дать ответ на важный вопрос, вы можете увидеть это во сне.