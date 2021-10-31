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"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе

"Все члены равны!": марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялся первый в мире Small Dong March, который призван положить конец стигматизации небольших пенисов, сообщает Daily Star.

Организаторами мероприятия, в котором поучаствовали сотни мужчин и женщин, стали Youtube-блогеры Чед и JT с канала Chad and JT Go Deep, которые ранее организовывали выставку произведений искусства на эту же тему.

Протестующие вышли на улицы города с красочными транспарантами, на которых можно было увидеть слова поддержки в адрес обладателей достоинства скромных размеров — например, "Аll dongs are equal" ("Все причиндалы равны"). Некоторые участники появились в костюмах хот-догов и пенисов.

Big Support for our bros @goingdeepchadjt, @chadandjt, #smalldongmarch pic.twitter.com/Z3ZZX8DTu5

— KLEIN/ALLY SHOW (@StrykerAndKlein) October 23, 2021

"Может быть, у меня и маленький член, но сегодня я отрастил немного смелости и вышел на марш за то, во что действительно верю. Нужно принять наши тела!" — написал в соцсетях один их посетителей акции.

Еще один участник марша признался, что в свое время издевался над знакомыми с небольшими членами, но позднее осознал, что они на самом деле "такие же, как он". По словам мужчины, теперь он "не гордится" собственным поведением в прошлом.

Как писал NEWSTES, ранее Джигурда высказался о куннилингусе, заявив, что лизал, лижет и будет лизать.

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По материалам: uposters.ru

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