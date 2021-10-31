Зейн Малик хочет избежать борьбы за опеку над дочерью после расставания с Джиджи Хадид

Вадим Карасев

Появились новые подробности скандала в звездной семье 26-летней Джиджи Хадид и 28-летний Зейна Малика, которые расстались после того, как мать модели Иоланда Хадид обвинила музыканта в домашнем насилии. Теперь Зейн, который признал свою вину, получил штраф и наказание в виде испытательного срока на 360 дней, намерен сделать все возможное, чтобы избежать борьбы за опеку над их с Джиджи годовалой дочерью Хай.





Зейн Малик и Джиджи Хадид

В разговоре с изданием Mirror деловой партнер Зейна сообщил, что после случившегося музыкант крайне обеспокоен будущим своей семьи и рассчитывает на мирное решение вопросов, касающихся опеки над малышкой:

Джиджи и Зейн вместе воспитывают Хай. Он каждой унцией своего тела намерен бороться с любыми предположениями о том, что его приступы агрессии могут помешать ему заботиться о дочери. Джиджи поддерживает желание Зейна участвовать в воспитании дочери.





Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью Хай

Напомним, что несколько дней назад Иоланда Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии после ссоры, которая произошла между ними, когда сама Джиджи находилась в отъезде. По слухам, музыкант оскорбил Иоланду, затолкал ее в шкаф для одежды и приказал ей держаться подальше от его дочери. После этого Малику были предъявлены обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием. Оспаривать обвинения в свой адрес он не стал. Теперь Зейн должен будет не только выплатить штаф и отбыть испытательный срок, но и пройти курс по управлению гневом и программу по борьбе с насилием в семье. Ему также пока запрещено контактировать с Иоландой и ее охранником.





Иоланда и Джиджи Хадид

Поговаривают, что на самом деле отношения между Зейном и Иоландой испортились задолго до этого инцидента. Первая серьезная ссора между ними якобы случилась еще в январе, когда Иоланда опубликовала в своем инстаграме снимок, где в отражении зеркала было видно лицо малышки Хай. Вскоре Иоланда удалила этот снимок, однако это все равно привело к семейному конфликту. Зейн, который вместе с Джиджи очень серьезно относится к защите дочери от внимания прессы, был в ярости от поступка матери модели.

По слухам, Зейн Малик и Иоланда Хадид также никогда не сходились во взглядах. В то время как Зейн вел отшельнический образ жизни и любил полное уединение, что разделяла и Джиджи, Иоланда всегда стремилась участвовать в карьере дочери и поддерживала ее публичность.





Иоланда Хадид с внучкой Хай

Иоланда всегда говорила, что Зейн должен поддерживать Джиджи: появляться с ней на красных дорожках и совместных снимках в инстаграме. В какой-то момент она даже предложила им поучаствовать в реалити-шоу, от чего он пришел в ужас,

— рассказал источник в беседе с The Sun.

Джиджи Хадид и Зейн Малик в общей сложности были вместе около шести лет, но неоднократно расставались и снова сходились. Год назад на свет появилась их дочь Хай. После рождения дочери на снимках в инстаграме и в редких беседах с журналистами пара демонстрировала абсолютную семейную идиллию.





Зейн Малик и Джиджи ХадидЯна Марковская