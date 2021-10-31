Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру

Вадим Карасев

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события, о которых звезды по традиции увлеченно рассказывали своим подписчикам в инстаграме. Многие знаменитости готовились к Хэллоуину, до мелочей продумывая праздничные образы и украшая свои дома светящимися тыквами. Западную традицию переняли и некоторые российские звезды: в их числе было и звездное семейство Джигана и Оксаны Самойловой. Они, кстати, вдохновились фильмом "Семейка Аддамс" и устроили атмосферную фотосессию в праздничных костюмах.

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес на этой неделе объявили о скором пополнении в семье. Звездная пара, которая уже воспитывает четверых детей, с нетерпением ждет двойню. Другие звезды также постили много трогательных снимков с детьми за прошедшие семь дней: среди них были Елена Перминова, Нюша, Наталья Водянова, Эмбер Херд и многие другие.

Рассказывали звезды в инстаграме и о поездках по миру, а также о своей осенней бьюти-рутине. Какими фото еще знаменитости делились на этой неделе в своих микроблогах, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.





Елена Перминова с сыном





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду





Крис Хемсворт





Кейт Бекинсейл





Белла Порч и Дерек Бласберг





Виктория Шелягова





Бритни Спирс





Люк Эванс





Айза Долматова





Кети Топурия





Мария Шарапова





Барбара Палвин





Анастасия Решетова





Елена Летучая и Ингеборга Дапкунайте





Миранда Керр





Юлианна Караулова





Ева Лонгория с сыном





Янис Тимма и Анна Седокова





Ани Лорак





Иван Ургант





Настя Ивлеева





Ким Кардашьян





Кристина Агилера





Екатерина Варнава и Александр Гудков





Светлана Бондарчук





Ника Белоцерковская





Виктория Бекхэм





Кристина Асмус





Ирина Шейк





Надежда Оболенцева





Елена Темникова





Кейт Хадсон





Нюша с дочерью





Настя Каменских





Софья Таюрская и Илья Прусикин





Нина Агдал





Клава Кока





Алена Шишкова





Наталья Водянова с детьми





Тина Канделаки





Светлана Лобода





Дарья Клюкина





Яна Рудковская





Сиара





Дженна Дьюэнн





Хлое Кардашьян





Эмбер Херд с дочерью





Сергей Лазарев





Мадонна





Анна Покров





Белла Хадид





Вера Брежнева





Полина Гагарина





Егор Крид





Наталья ИоноваЯна Марковская