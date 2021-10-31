Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру
Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события, о которых звезды по традиции увлеченно рассказывали своим подписчикам в инстаграме. Многие знаменитости готовились к Хэллоуину, до мелочей продумывая праздничные образы и украшая свои дома светящимися тыквами. Западную традицию переняли и некоторые российские звезды: в их числе было и звездное семейство Джигана и Оксаны Самойловой. Они, кстати, вдохновились фильмом "Семейка Аддамс" и устроили атмосферную фотосессию в праздничных костюмах.
Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес на этой неделе объявили о скором пополнении в семье. Звездная пара, которая уже воспитывает четверых детей, с нетерпением ждет двойню. Другие звезды также постили много трогательных снимков с детьми за прошедшие семь дней: среди них были Елена Перминова, Нюша, Наталья Водянова, Эмбер Херд и многие другие.
Рассказывали звезды в инстаграме и о поездках по миру, а также о своей осенней бьюти-рутине. Какими фото еще знаменитости делились на этой неделе в своих микроблогах, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.