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Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру

Звездный Instagram: Хэллоуин и поездки по миру

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события, о которых звезды по традиции увлеченно рассказывали своим подписчикам в инстаграме. Многие знаменитости готовились к Хэллоуину, до мелочей продумывая праздничные образы и украшая свои дома светящимися тыквами. Западную традицию переняли и некоторые российские звезды: в их числе было и звездное семейство Джигана и Оксаны Самойловой. Они, кстати, вдохновились фильмом "Семейка Аддамс" и устроили атмосферную фотосессию в праздничных костюмах.

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес на этой неделе объявили о скором пополнении в семье. Звездная пара, которая уже воспитывает четверых детей, с нетерпением ждет двойню. Другие звезды также постили много трогательных снимков с детьми за прошедшие семь дней: среди них были Елена Перминова, Нюша, Наталья Водянова, Эмбер Херд и многие другие.

Рассказывали звезды в инстаграме и о поездках по миру, а также о своей осенней бьюти-рутине. Какими фото еще знаменитости делились на этой неделе в своих микроблогах, узнаете из традиционной воскресной подборки Spletnik.


Елена Перминова с сыном


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду


Крис Хемсворт


Кейт Бекинсейл


Белла Порч и Дерек Бласберг


Виктория Шелягова


Бритни Спирс


Люк Эванс


Айза Долматова


Кети Топурия


Мария Шарапова


Барбара Палвин


Анастасия Решетова


Елена Летучая и Ингеборга Дапкунайте


Миранда Керр


Юлианна Караулова


Ева Лонгория с сыном


Янис Тимма и Анна Седокова


Ани Лорак


Иван Ургант


Настя Ивлеева


Ким Кардашьян


Кристина Агилера


Екатерина Варнава и Александр Гудков


Светлана Бондарчук


Ника Белоцерковская


Виктория Бекхэм


Кристина Асмус


Ирина Шейк


Надежда Оболенцева


Елена Темникова


Кейт Хадсон


Нюша с дочерью


Настя Каменских


Софья Таюрская и Илья Прусикин


Нина Агдал


Клава Кока


Алена Шишкова


Наталья Водянова с детьми


Тина Канделаки


Светлана Лобода


Дарья Клюкина


Яна Рудковская


Сиара


Дженна Дьюэнн


Хлое Кардашьян


Эмбер Херд с дочерью


Сергей Лазарев


Мадонна


Анна Покров


Белла Хадид


Вера Брежнева


Полина Гагарина


Егор Крид


Наталья Ионова
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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