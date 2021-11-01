15-летняя российская фигуристка установила два мировых рекорда на Гран-при в Канаде

Вадим Карасев

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере - Skate Canada. Она установила сразу два мировых рекорда в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании.

Спортсменке 15 лет и она уже является чемпионкой мира среди юниорок. На соревновании в Канаде россиянка получила 180,89 балла за произвольную программу, набрав в сумме 265,08 балла. Таким образом, она обновила собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии Finlandia Trophy в финском Эспоо​​​. По словам Валиевой, в её планах улучшить прокат программ.

"Я счастлива, что почти выполнила свою задачу, были небольшие помарки, но очень небольшие. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное, это, наверное, было самой главной задачей для меня. Я счастлива таким оценкам. Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а насчет оценок - это будут решать судьи", - сказала девушка.

Серебро и бронзу завоевали отечественные спортсменки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. За две программы фигуристками было набрано по 232,88 и 214,54 балла соответственно.

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