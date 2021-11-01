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Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной

Байден напомнил Германии про обязательства перед Украиной
Байден и Меркель

Президент США Джо Байден напомнил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель про обязательства, которые немцы взяли перед Украиной в связи с участием в проекте "Северный поток 2". На Западе опасаются, что Россия задействует газ "во вредоносных политических целях".

Как сообщается в официальном пресс-релизе, Байден подчеркнул: когда Вашингтон решил отказаться от попыток сорвать строительство СП-2, вместе с Берлином было принято совместное заявление о поддержке энергонезависимости Украины и ее финансирования за счет транзита.

Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях.

Встреча президента США с уходящим канцлером ФРГ состоялась на полях саммита "большой двадцатки" в Италии. Байден также поблагодарил коллегу за ее "прощальный подарок" – она согласилась принять 35 тысяч афганских беженцев, которые впоследствии должны перебраться в Америку.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине заявили, что нынешняя администрация Соединенных Штатов создает новый миропорядок без России.

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По материалам: uposters.ru

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