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Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов

Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов

10:38  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Интерфакс



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в стране необходимо систематизировать миграционное законодательство и ввести обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

По словам главы СК, сейчас вопросы миграции регулируют «уже сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная нормативная база». В связи с этим, по его мнению, пора кодифицировать миграционное законодательство.

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В новом нормативном акте он предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля». Кроме того, необходимо ввести обязательную геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, полагает Бастрыкин.

Также, для более эффективного миграционного контроля, в законе необходимо прописать порядок взаимодействия правоохранительных органов и пограничников, считает глава СК. Такие меры, по его мнению, «позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления».

Он привёл статистику, согласно которой за первое полугодие 2020 года в России было расследовано свыше 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за аналогичный период этого года — почти 19 тысяч.

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», — сказал председатель СК.

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Бастрыкин рассказал о результатах криминологических исследований, которые свидетельствуют о том, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с «ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий». Кроме того, это связано с отсутствием должной профилактики правонарушений среди трудовых мигрантов, «которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний», подчеркнул он. 

Ранее «Парламентская газета» писала, что мигранты за последний год стали чаще совершать преступления, и эта тенденция сохраняется. По данным МВД, с января по сентябрь было задержано 23 883 иностранца, что на 7,5 процента больше показателей прошлого года. 

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») заявил, что необходимо выстроить комплексную систему социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Пока по его словам, этот процесс никак не регулируется.



#мигранты #преступность


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По материалам: pnp.ru

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