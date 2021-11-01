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Более 60 школьных стадионов Подмосковья открыли для всех жителей

Более 60 школьных стадионов Подмосковья открыли для всех жителей

17:48  Автор: Иван Рощепий



В Московской области ещё четыре школьных стадиона сделали общедоступными для всех жителей. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее в Подмосковье началась реализация пилотного проекта «Открытый стадион», в рамках которого жители смогут бесплатно заниматься на спортивных площадках при образовательных учреждениях.

После открытия ещё четырёх арен общее число доступных объектов увеличилось до 63. При этом к концу года показатель планируют увеличить до 100.

Одна из самых крупных школ города открылась в новостройках


Новые открытые стадионы появились при Лингвистической школе в Люберцах, гимназии №2 в Зарайске, лицее имени Волошиной в Наро-Фоминске и школе №25 в Химках. Предварительно на них усилили меры безопасности: сделали отдельные входы, установили камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы одобрила идею реконструкции стадиона «Локомотив». Об этом сообщил вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой, представляющий Люблино — район, где находится спортивная арена, пишет «Царьград».



#школы #спорт


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По материалам: pnp.ru

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