Более 60 школьных стадионов Подмосковья открыли для всех жителей

17:48 Автор: Иван Рощепий

В Московской области ещё четыре школьных стадиона сделали общедоступными для всех жителей. Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее в Подмосковье началась реализация пилотного проекта «Открытый стадион», в рамках которого жители смогут бесплатно заниматься на спортивных площадках при образовательных учреждениях.

После открытия ещё четырёх арен общее число доступных объектов увеличилось до 63. При этом к концу года показатель планируют увеличить до 100.

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Новые открытые стадионы появились при Лингвистической школе в Люберцах, гимназии №2 в Зарайске, лицее имени Волошиной в Наро-Фоминске и школе №25 в Химках. Предварительно на них усилили меры безопасности: сделали отдельные входы, установили камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что мэрия Москвы одобрила идею реконструкции стадиона «Локомотив». Об этом сообщил вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой, представляющий Люблино — район, где находится спортивная арена, пишет «Царьград».

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