Четыре мастерские открылись в Южно-Уральском многопрофильном колледже

Южно-Уральский многопрофильный колледж по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения России в 2021 году получил грант из федерального бюджета на сумму 25 миллионов рублей. Работа по развитию системы подготовки кадров ведется в рамках национального проекта «Образование» и приоритетного проекта «Молодые профессионалы». Об этом сообщает Министерство образования и науки Челябинской области.

Они были открыты в сфере строительства по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сантехника и отопление», «Технологии информационного моделирования BIM», «Геопространственные технологии» позволят качественно готовить студентов. В частности, в мастерской «Геопространственные технологии» обучающие смогут сканировать помещение с помощью современных тахеометров и измерять расстояния между объектами с помощью лазерных дальномеров, а в мастерской «Технологии информационного моделирования BIM» – проектировать здания и сооружения и моделировать инженерные сети.