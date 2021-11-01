Число успеха: нумерологический расчет для выбора самой подходящей профессии

Вадим Карасев

Если вас интересует идеальная сфера, в которой вы можете раскрыть полностью свой потенциал, вы можете обратиться за помощью к нумерологии. Простые расчеты помогут вам узнать самую подходящую для вас профессию.

Эксперты считают, что выбор профессии и удача в деньгах зависят не только от времени года, в которое вы родились, но и от даты рождения и вашего имени. Нумерология с высокой точностью может указать вам верный путь в жизни.

Нумерологические расчеты

Для того, чтобы узнать вашу идеальную профессию, нужно произвести расчет по простой формуле: складываем число первой буквы имени с цифрами даты рождения. Перевод первой буквы в цифру можно осуществить при помощи таблицы:





Допустим, первая буква имени — «В», а дата рождения — 29.07.1988. Цифра, соответствующая букве «В», — 3. Получаем следующее: 2+9+0+7+1+9+8+8+3=47. Складываем цифры до тех пор, пока не получим число в диапазоне от 1 до 9. 4+7=11. Еще раз: 1+1=2. Получается, что финальное число для заданной даты и первой буквы имени — Двойка. Теперь нужно просто расшифровать ваше число.

Расшифровка чисел профессии

Единица. Единица в большинстве случаев получается у людей, которые отлично срабатываются с другими людьми. Это число тех, кто хорошо играет в командные виды спорта, координирует работу других людей. Это число лидеров и ответственных личностей, которые отлично справляются с возложенными на них задачами. Лучшие профессии: спортсмен, учитель, бортпроводник, музыкант.

Двойка. Все те, у кого получилось число 2 при расчетах, великолепно справляются с профессиями, требующими усидчивости, внимания, силы воли. Сюда можно отнести бухгалтеров, кассиров, ученых всех мастей, археологов, художников, а также фрилансеров. Скорее всего, вам нравится самостоятельность и размеренность такой работы.

Тройка. Тройка — духовное число. Очень часто оно становится покровителем священников, психологов, врачей, писателей. Эти люди с удовольствием помогают окружающим находить смысл жизни, лечить физические и душевные недуги.

Четверка. Число 4 — самое гармоничное. Согласно мнению нумерологов, люди, рожденные под его покровительством, могут освоить абсолютно любую профессию, но на это у них может уйти много времени. Они отлично обучаются, у них великолепная память, но порой им не хватает мотивации. Это их ахиллесова пята.

Пятерка. Пятерка олицетворяет собой равновесие, симметрию и двойственность. Она также символизирует логику, поэтому такое число указывает на то, что человеку подойдет работа программистом, дизайнером, водителем, инженером, монтажником, мастером по ремонту.

Шестерка. Шестерка — самое творческое число из всех. Если оно является вашим покровителем, то вам стоит рассмотреть для себя такие профессии, как музыкант, аниматор, фотограф, архитектор, сценарист, журналист.

Семерка. Это число удачи, но также оно олицетворяет свет, добро, приятные случайности, уединение. Люди, покровителем которых является число 7, оказываются отличными врачами, консультантами, волонтерами, акушерами. Если при расчетах у вас получилась Семерка, то ваша работа должна нести людям позитив.

Восьмерка. Число материального и денежного мира. Является покровителем людей таких профессий, как бизнесмен, финансист, налоговый инспектор. Люди числа 8 прекрасно справляются с подсчетами, ведением отчетности, прогнозами.

Девятка. Девятка — число защиты. Если оно получилось у вас при расчетах, то, скорее всего, ваша идеальная профессия — пожарный, полицейский, военный, хирург. Ваша судьба связана с защитой других людей и обеспечением безопасности, со спасением жизни.