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Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края

Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края

В рейтинге Минпросвещения России по цифровой трансформации системы образования Пермский край занимает третье место в стране. По проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» специальное оборудование поступило в 265 школ региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.  

Оснащение техникой позволяет образовательным учреждениям использовать возможности уже разработанных для повышения знаний ребят программ и сервисов. Разнообразить учебный материал и создать дополнительные условия для получения детьми качественного образования позволяют региональные и федеральные образовательные платформы. Как отмечают в регионе, каждый ребенок должен уметь пользоваться современным оборудованием, чтобы быть конкурентным в будущем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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