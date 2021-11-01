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Для школьников Ростовской области организованы профориентационные мероприятия

Для школьников Ростовской области организованы профориентационные мероприятия

Яркие, насыщенные увлекательными событиями дни ожидают участников профканикул Ростовской области, сообщает региональное Министерство общего и профессионального образования.

С 1 по 3 ноября областной Центр опережающей профессиональной подготовки с помощью целого ряда практико-ориентированных онлайн-мероприятий погрузит ребят в профессии по четырем направлениям: инженерному, экономическому, педагогическому и информационно-технологическому.

Зарегистрировавшись на сайте Центра, школьники смогут принять участие в онлайн-встречах с представителями вузов и организаций СПО Ростовской области, пройти профессиональные пробы, выполнить практические задания, проверить, есть ли у них необходимые склонности и способности, и попробовать себя в роли профессионалов.

Проект реализуется в соответствии с «Дорожной картой мероприятий по развитию профессиональной ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников Ростовской области» Министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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